Kreisligist mit spannendem Zugang und weiterer Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der Stuttgarter SC setzt weiter auf junge Talente und verstärkt seine Offensive mit Paul Bohaltea. Der 19-Jährige startet nach seiner Ausbildung bei der TSG Backnang und dem SV Allmersbach erstmals im Herrenbereich und schließt sich dem Kreisligisten an. Der Rechtsfuß ist flexibel auf beiden Außenbahnen sowie im Mittelfeld einsetzbar und überzeugt vor allem mit Schnelligkeit, starkem Dribbling, präzisem Passspiel und guter Technik. Beim SSC möchte sich Bohaltea sportlich weiterentwickeln und erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln. Die Verantwortlichen trauen dem Offensivspieler eine positive Entwicklung zu und sehen in ihm eine wertvolle Verstärkung für die kommende Saison. Der Verein wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Zeit im rot-weißen Trikot.
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Die SKV Rutesheim II setzt in der Kreisliga A2 Enz/Murr auf Denis Held. Der ball- und zweikampfstarke Allrounder ist sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Viererkette einsetzbar. Seine Trainer arbeiten bereits im dritten Jahr mit ihm zusammen und schätzen seine Zuverlässigkeit, Ruhe und Spielintelligenz. Held erfüllt seine Aufgaben konsequent und bringt der U23 auf mehreren Positionen Stabilität. Die SKV begrüßt ihn im Kader und freut sich auf seine weitere Entwicklung.
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