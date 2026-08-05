Kreisligist mit spannendem Zugang und weiterer Transfer

– Foto: TSF Ditzingen

Stuttgarter SC

Der Stuttgarter SC setzt weiter auf junge Talente und verstärkt seine Offensive mit Paul Bohaltea. Der 19-Jährige startet nach seiner Ausbildung bei der TSG Backnang und dem SV Allmersbach erstmals im Herrenbereich und schließt sich dem Kreisligisten an. Der Rechtsfuß ist flexibel auf beiden Außenbahnen sowie im Mittelfeld einsetzbar und überzeugt vor allem mit Schnelligkeit, starkem Dribbling, präzisem Passspiel und guter Technik. Beim SSC möchte sich Bohaltea sportlich weiterentwickeln und erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln. Die Verantwortlichen trauen dem Offensivspieler eine positive Entwicklung zu und sehen in ihm eine wertvolle Verstärkung für die kommende Saison. Der Verein wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Zeit im rot-weißen Trikot.

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