Kreisligist mit sechs Zugängen, neues Trainerteam und weitere Wechsel

– Foto: Nico Schoch

Der SV Bonlanden II stellt sich für die kommende Saison breiter auf. Mit Marcel Stäbler, Claudio Bubalo, Mario Bubalo, Philipp Kerker, Ozan Yildiz und Sandro Schmid kommen sechs Neuzugänge für Mittelfeld, Offensive und Defensive hinzu. Körperlichkeit, Technik, Übersicht und Vielseitigkeit sollen der jungen Zweiten mehr Stabilität geben. Auch das Trainerteam wächst: Bjarne Kratzenberg und Marco Caruso kehren zum SVB zurück und unterstützen künftig Özgür Cagli und Florian Schickler.

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SG Schorndorf II

Die SG Schorndorf II verstärkt sich zur neuen Saison gleich doppelt beim SV Plüderhausen. „Tino“ Konstantinidis wechselt in den Sportpark und soll mit seiner Erfahrung, seinem Willen und seiner Präsenz eine Führungsrolle übernehmen. Er soll dem Team Stabilität geben und auf dem Platz vorangehen. Zudem begrüßt die SG mit Robin Blessing ihre neue Nummer eins. Der Torhüter schließt die Lücke auf der Torspielerposition und soll künftig ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft sein.

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1. FC Stern Mögglingen

Der 1. FC Stern Mögglingen stellt sich für die kommende Saison im Tor und im Zentrum neu auf. Mit Salih Gürdal kommt ein erfahrener Keeper vom FC Durlangen, der nach dem Karriereende von Manuel Schmidt das Torhüterteam um Luca Danelczyk, Manuel De Ritis und Joel Strohmayer verstärkt. Der 31-Jährige bringt Bezirksliga-Erfahrung und Ruhe mit. Zudem wechselt David Felske vom SV Hussenhofen nach Mögglingen. Der 1,96 Meter große Mittelfeldspieler sorgt für Präsenz, Lufthoheit und Torgefahr. Gemeinsam sollen beide dem Stern mehr Stabilität und Qualität verleihen.

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TSV Eschenbach II

Der TSV Eschenbach II stellt die Weichen für die kommende Saison und begrüßt Rasim Yavuz als neuen Trainer der zweiten Mannschaft. Der frühere Eschenbacher kennt den Verein bestens und bringt wertvolle Erfahrung aus seinen Trainerstationen beim VfL Kirchheim und beim Sportverein Göppingen mit. Nun soll er die Mannschaft weiterentwickeln und neue Impulse setzen.

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TV Herlikofen

Der TV Herlikofen kann auch in der kommenden Saison auf Marlon Grossmann bauen. Der torgefährliche Offensivspieler bleibt dem Kreisligisten trotz höherklassiger Angebote erhalten und setzt damit ein starkes Zeichen für den eingeschlagenen Weg des Vereins. Teammanager Härdter betont Grossmanns großen Anteil an der aktuellen Entwicklung und seine besondere Qualität vor dem Tor. Mit neuer Rückennummer, aber weiterhin im TVH-Trikot, soll Marlon auch künftig für wichtige Treffer sorgen.

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