Kreisligist mit Neuausrichtung auf der Trainerposition Alter Bekannter übernimmt im Kampf um den Klassenerhalt. Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. B SuS Buer

Die 1. Herren des SuS Buer stellt zur Rückserie in der Kreisliga die Weichen neu: Christoph Osterbrink "Oster" übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie teilte der Verein via Instagram mit.

Christoph "Oster" Osterbrink stand bereits in der Saison 24/25 zunächst als Co-Trainer an der Seitenlinie und übernahm später als Trainer - damals führte er die Mannschaft sicher zum Klassenerhalt -. Jetzt geht darum neue Impulse zu setzen und die Situation gemein anzupacken. Aktuell steht der SuS Buer auf einem direkten Abstiegsplatz mit Abstand zu dem rettenden Plätzen. Mit dieser Entscheidung verfolgt der Club bewußt Stabilität, Kontinuität und Weiterentwicklung als Basis auf der Trainerposition. Dazu wurde eine langfristige Vereinbarung getroffen, um die gemeinsamen Ziele zu untermauern - unterstützt durch die zukünftig angestrebte B-Lizenz des neuen Coaches.

Wir sind überzeugt, dass wir damit für die Zukunft auf allen Ebenen sehr gut aufgestellt sind und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam. Vor allem: Als Verein wir wir "Oster" und die Mannschaft geschlossen unterstützen. Ein großer Dank geht an die bisherigen Trainer Wladimir Goting und Rafael Cebulla für ihren Einsatz und ihrer Arbeit für für den SuS Buer betont der stark abstiegsgefährdete Kreiliga-Verein in seiner heutigen Mitteilung.