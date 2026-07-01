Kreisligist mit fünf Neuen und zwei weitere Bezirksliga-Transfers

– Foto: Andreas Krisch

Der SV Alpirsbach-Rötenbach aus der Kreisliga B3 Nordschwarzwald stellt die ersten Neuzugänge für die Saison 2026/27 vor. Mustafa Demirkaynak kehrt nach Stationen in Busenweiler und Marschalkenzimmern zurück und soll offensiv helfen. Niklas Blind und Arda Karaaslan rücken aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich auf. Mihrac Kuyucu kommt mit Landesliga-Erfahrung zurück, Efekan Karaaslan nach seiner Zeit bei der TSF Dornhan. Sportvorstand Thomas Kalmbach und der sportliche Leiter Michael Heinzelmann begleiten den Weg.

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1. FC Frickenhausen

Der 1. FC Frickenhausen aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt seine Defensive mit Maric Lucov. Der Defensivspieler wechselt vom TV Echterdingen zu den Blau-Weißen und bringt Vielseitigkeit für die Abwehr mit. Der Linksfuß ist vor allem in der Innenverteidigung zuhause, kann aber auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. Zu seinen Stärken zählt sein Kopfballspiel, mit dem er defensiv wie bei Standards Akzente setzen kann. Für Frickenhausen ist Lucov eine weitere Option im Abwehrbereich.

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SSV Aalen

Der SSV Aalen aus der Bezirksliga Ostwürttemberg begrüßt Aldrit Fazlijaj zurück am Rohrwang. Der Mittelfeldspieler kehrt nach zwei Spielzeiten bei der SG Bettringen zurück, wo er in der Landesliga und Bezirksliga aktiv war. Mit seiner Übersicht, Qualität im Zentrum und starkem Spielaufbau soll Fazlijaj eine wichtige Rolle im Aalener Spiel übernehmen. Der SSV freut sich über die Rückkehr in die Heimat und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison. Für den Kader ist er eine wertvolle Verstärkung.

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