Kreisligist meldet sich ab und Rückkehrer beim Bezirksligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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SV Bonlanden

Beim SV Bonlanden ist eine Rückkehr beschlossen worden, die weit mehr als nur eine gewöhnliche Personalie darstellt. Mit Yasin Arslan kehrt ein Spieler zum Bezirksligisten zurück, der den Verein von Grund auf kennt und nun mit gewachsener Erfahrung an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Für Bonlanden ist das ein Transfer, der sportliche Qualität mit Identifikation verbindet.

Yasin Arslan verbrachte seine gesamte Jugend beim SV Bonlanden und durchlief dort sämtliche Mannschaften. Schon früh sammelte er Erfolge, etwa mit dem Aufstieg in die Verbandsstaffel in der A-Jugend und dem Pokalgewinn. Danach führte ihn sein Weg zunächst zum TSV Bernhausen, wo er sieben Spielzeiten verbrachte und 2022 den Aufstieg in die Landesliga mitfeierte. Auch bei seiner nächsten Station in Neuhausen gelang ihm in der Saison 2023/2024 erneut der Sprung nach oben.

Nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück – und bringt ein Profil mit, das der Mannschaft in vielerlei Hinsicht helfen kann. Yasin Arslan ist defensiv auf nahezu allen Positionen einsetzbar, kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen. Er vereint Zweikampfstärke, Technik und Willenskraft mit jenen Führungsqualitäten, die eine Mannschaft gerade in engen Phasen tragen können. Dass er zudem viele Spieler aus gemeinsamen Jugendzeiten kennt, dürfte seine Rückkehr zusätzlich erleichtern. Für den SV Bonlanden ist diese Verpflichtung deshalb ein Gewinn an Qualität, Vielseitigkeit und Vertrautheit.

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