Kreisligist in Trauer, Oberliga-Rückkehr, Bezirksliga-Trainer bleiben

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Stuttgarter SC trauert um Erika Spandler. Die langjährige Finanzverantwortliche ist am 11. Februar 2026 im Alter von 84 Jahren verstorben. Geboren 1941, war sie über Jahrzehnte eine tragende Säule des Vereins. Erika war weit mehr als für Zahlen und Verwaltung zuständig: Sie war Ansprechpartnerin, Helferin und für viele das Herz unseres Vereinslebens. Mit ihrer ruhigen, zuverlässigen Art und ihrem unermüdlichen Engagement hat sie Generationen geprägt. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke. Der Verein ist dankbar für alles, was sie für den Stuttgarter SC getan hat, und werden ihr Andenken in Ehren halten. Ruhe in Frieden, liebe Erika.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Neuenstein

Der TSV Neuenstein freut sich über einen bekannten Winterneuzugang: Maren Geschwill kehrt nach nur einem halben Jahr zurück. Die 22-Jährige war im Sommer 2025 zum 1. FC Mühlhausen gewechselt und verstärkt nun wieder ihre Heimat auf dem Flügel. Mit Tempo, Spielfreude und Einsatz soll sie wichtige Impulse setzen. Maren kann offensiv wie defensiv auf der Außenbahn spielen und bringt Erfahrung aus Crailsheim und Mühlhausen mit.

SGM Altingen/Entringen

Die SGM Altingen/Entringen setzt ein frühes Zeichen der Kontinuität. Das Spielertrainer-Duo Kevin Hartmann und Steffen Reichert hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben – ein wichtiges Signal für Stabilität in einer Phase, in der die sportlichen Weichen gestellt werden. Beide stehen exemplarisch für Identifikation und Verlässlichkeit, auf wie neben dem Platz.

Nach erfolgreichen Auftritten bei den Hallenturnieren in Herrenberg und Empfingen läuft die Wintervorbereitung auf Hochtouren. Vier Auswärtstests gegen Betzingen, Holzgerlingen, Eutingen und Felldorf-Bierlingen sollen den Feinschliff bringen. Am 1. März wartet mit dem Heimspiel gegen den TSV Ofterdingen der Start in die Rückrunde – und die Hoffnung auf einen schwungvollen Neustart.

