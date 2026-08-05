Kreisligist in tiefer Trauer und weiterer Transfer

– Foto: FuPa-Grafik

1. FC Stern Mögglingen

Der 1. FC Stern Mögglingen trauert um seinen ersten Vorsitzenden Heiko „Henk“ Hegele, der im Alter von 47 Jahren unerwartet verstorben ist. Seit 40 Jahren war Hegele mit dem Verein verbunden – als Jugendspieler, Aktiver, Kreisliga-B-Meister 2002, AH-Spieler, Jugendtrainer, zweiter Vorsitzender und seit 2017 als Vereinschef. Unter seiner Führung wurden das Vereinsheim modernisiert, die Flutlichtanlage auf LED umgestellt, eine Livekamera sowie ein elektronischer Torzähler installiert und das Jubiläum „100+2“ organisiert. Zudem unterstützte er die Gründung der Stern-Darter. Hegele galt als engagierter Ideengeber, verlässlicher Ansprechpartner und Freund. Auch als Gemeinderat sowie bei den Mögglauer Remsgöckeln setzte er sich für die Gemeinschaft ein. Die Gedanken des Vereins gelten seiner Frau Nicole, den vier Kindern, der Familie und Angehörigen. Die Trauerfeier findet am Freitag um 10 Uhr in der katholischen Kirche Mögglingen statt.

+++