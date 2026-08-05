Kreisligist in tiefer Trauer und weiterer Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der 1. FC Stern Mögglingen trauert um seinen ersten Vorsitzenden Heiko „Henk“ Hegele, der im Alter von 47 Jahren unerwartet verstorben ist. Seit 40 Jahren war Hegele mit dem Verein verbunden – als Jugendspieler, Aktiver, Kreisliga-B-Meister 2002, AH-Spieler, Jugendtrainer, zweiter Vorsitzender und seit 2017 als Vereinschef. Unter seiner Führung wurden das Vereinsheim modernisiert, die Flutlichtanlage auf LED umgestellt, eine Livekamera sowie ein elektronischer Torzähler installiert und das Jubiläum „100+2“ organisiert. Zudem unterstützte er die Gründung der Stern-Darter. Hegele galt als engagierter Ideengeber, verlässlicher Ansprechpartner und Freund. Auch als Gemeinderat sowie bei den Mögglauer Remsgöckeln setzte er sich für die Gemeinschaft ein. Die Gedanken des Vereins gelten seiner Frau Nicole, den vier Kindern, der Familie und Angehörigen. Die Trauerfeier findet am Freitag um 10 Uhr in der katholischen Kirche Mögglingen statt.
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Der TSV Duttenberg verstärkt seinen Kader für die Saison 2026/27 mit Can Avsar. Der Neuzugang wechselt von der Sport-Union Neckarsulm zum Kreisligisten und kehrt nach einer studienbedingten Fußballpause auf den Platz zurück. Mit seiner Qualität und Motivation soll Can neue Impulse setzen und das Team in der Kreisliga A2 Franken verstärken. Die Verantwortlichen freuen sich über den Transfer und heißen ihn herzlich willkommen. Der TSV wünscht Can einen erfolgreichen Start, eine verletzungsfreie Saison und viele gemeinsame Erfolge im blau-gelben Trikot.
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