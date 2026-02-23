Kreisligist in tiefer Trauer und weitere Kaderplanung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der SV Hussenhofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg trauert um Peter Kolb, einen langjährigen Weggefährten und engagierten Sportkameraden. Sport bestimmte sein Leben – ob auf dem Fußballplatz, auf Skiern oder auf dem Fahrrad. Bewegung, Gemeinschaft und Fairness waren für ihn mehr als Worte.
Besonders eng war seine Verbindung zum Fußball und zum SVH. Über mehrere Jahre betreute er die Reservemannschaft mit großem Einsatz, war Motivator, Vorbild und verlässlicher Ansprechpartner. Seine Leidenschaft und seine Kameradschaft prägten das Vereinsleben nachhaltig. Der Verein wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren; das Mitgefühl gilt seiner Familie.
Beim SV Gebersheim laufen die Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A2 Enz/Murr auf Hochtouren. In intensiven Gesprächen mit der ersten Mannschaft hat sich ein Großteil des aktuellen Kaders frühzeitig zum Verein bekannt. Intern wird dies als deutliches Signal für Zusammenhalt und Vertrauen in den eingeschlagenen Weg gewertet.
Parallel arbeitet die sportliche Leitung an der gezielten Weiterentwicklung des Teams. Mit Trainer Kai Liedtke sieht man sich auf einer klaren, gemeinsamen Linie. Die Zusammenarbeit gilt als vertrauensvoll und zielorientiert. Der Verein betont, dass die Basis für die neue Spielzeit gelegt sei – weitere personelle Entscheidungen sollen zeitnah folgen.
Neuansetzung in der Bezirksliga: SG Oppenweiler/Strümpfelbach – TSV Schornbach: 15.04.2026, 19.30 Uhr