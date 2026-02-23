Kreisligist in tiefer Trauer und weitere Kaderplanung

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Hussenhofen

Der SV Hussenhofen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg trauert um Peter Kolb, einen langjährigen Weggefährten und engagierten Sportkameraden. Sport bestimmte sein Leben – ob auf dem Fußballplatz, auf Skiern oder auf dem Fahrrad. Bewegung, Gemeinschaft und Fairness waren für ihn mehr als Worte.

Besonders eng war seine Verbindung zum Fußball und zum SVH. Über mehrere Jahre betreute er die Reservemannschaft mit großem Einsatz, war Motivator, Vorbild und verlässlicher Ansprechpartner. Seine Leidenschaft und seine Kameradschaft prägten das Vereinsleben nachhaltig. Der Verein wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren; das Mitgefühl gilt seiner Familie.