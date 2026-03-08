Kreisligist in tiefer Trauer und Landesliga-Verlängerungen

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Verlängerungen kommen pünktlich vor dem Start in die Rückrunde und unterstreichen das Vertrauen in den bestehenden Kern der Mannschaft

Die SG Schorndorf setzt auch über die laufende Saison hinaus auf Kontinuität im Kader. Moritz Zutz und Leonardo Tosto haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Landesligisten erhalten.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegung in der Kreisliga B6: Spfr. DJK Bühlerzell II – TAHV Gaildorf, bisher: 08.03.2026, neu: 15.04.2026, 19:30 Uhr

Spielabsage in der Kreisliga B4: TSV Schlechtbach II – SV Hegnach II – vom TSV aufgrund Spielermangels abgesagt.

VfL Ostelsheim

Der VfL Ostelsheim trauert um Dieter „Jacky“ Lamprecht. Das langjährige Vereinsmitglied und zweite Vorsitzende ist im Alter von 69 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben und hinterlässt im Verein eine große Lücke.

Mehr als fünf Jahrzehnte war Lamprecht Mitglied des VfL Ostelsheim und prägte das Vereinsleben über Jahrzehnte hinweg maßgeblich. Zwischen 1987 und 2006 leitete er – mit kurzen Unterbrechungen – die Fußballabteilung, ehe er rund 20 Jahre lang als zweiter Vorsitzender Verantwortung übernahm. Gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden Klaus Dieter Kühlmann gehörte er zu den zentralen Persönlichkeiten im Verein.

Auch abseits des Spielfelds engagierte sich Lamprecht in vielfältiger Weise. Als Leiter des Bauausschusses setzte er sich für den Erhalt und die Modernisierung der Sportanlagen ein und packte dabei oft selbst mit an. Darüber hinaus vertrat er den Verein über viele Jahre hinweg in der Interessensgemeinschaft Ostelsheimer Vereine (IGOV) und war 15 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats. Beim traditionellen Backhausfest war er zudem gemeinsam mit seiner Familie als Zwiebelkuchenbäcker aktiv.

Lamprecht galt im Verein als ruhiger Vermittler und geschätzter Ratgeber, der stets das Wohl des Vereins und den Zusammenhalt der Abteilungen im Blick hatte. Auch nach seiner Zeit als Abteilungsleiter blieb er dem Fußball eng verbunden und verfolgte die Spiele regelmäßig am Spielfeldrand.

Mit Dieter „Jacky“ Lamprecht verliert der VfL Ostelsheim einen engagierten Macher, ein prägendes Vereinsmitglied und einen geschätzten Menschen. Sein Wirken und seine Persönlichkeit werden im Verein unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden, Jacky.

