Kreisligist in tiefer Trauer und acht Sommertransfers

– Foto: FuPa-Grafik

Der TSV Heubach aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg geht mit mehreren Neuzugängen in die Saison 2026/27. Abudeon Bom Joon, Noah Herter, Max Reck, Andreas Konnerth, Keano Sis, Fatih Cevik, Kadir Can Kizilarslan und Bekir Ali Simsek schließen sich dem TSV an. Mit dem erweiterten Kader gewinnt Heubach zusätzliche Optionen und neue Persönlichkeiten für die kommende Runde. Der Verein setzt auf einen erfolgreichen Start der Neuzugänge und eine verletzungsfreie Saison im blau-weißen Trikot.

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TSG Zell u.A.

Die TSG Zell u. A. aus der Kreisliga B7 Neckar/Fils trauert um Thomas Ulmer. Über viele Jahre war er ein zuverlässiger Partner rund um Getränke und Ausschanktechnik, zugleich für viele Vereinsmitglieder Schulkamerad und enger Freund. Die TSG würdigt ihn als geschätzten Menschen, der eine große Lücke hinterlässt. Den Angehörigen und allen Verbundenen wünscht der Verein viel Kraft. Die Erinnerungen an gemeinsame Momente bleiben bestehen. Ruhe in Frieden, Thomas Ulmer.

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SV Illingen

Der SV Illingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr verstärkt sich zur kommenden Saison mit Shevan Murad. Der 23-jährige Außenverteidiger wechselt von den Sportfreunden Mühlacker zum SVI und bringt Dynamik sowie Zweikampfstärke für die Außenbahn mit. Murad soll die Defensive erweitern und dem Team zusätzliche Optionen geben. Der Verein sieht in ihm sowohl sportlich als auch charakterlich eine Bereicherung und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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