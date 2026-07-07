Kreisligist holt Wunschspieler und nächster Bezirksliga-Zugang

– Foto: TURA Untermünkheim

Anadolu SV Reutlingen aus der Kreisliga A2 Alb hat seinen letzten Sommertransfer abgeschlossen und Burak Öztürk verpflichtet. Der 33-jährige Innenverteidiger bringt viel Erfahrung mit und galt als Wunschkandidat des Vereins. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte Öztürk mehr als 300 Pflichtspiele, überwiegend in der türkischen Regionalliga und Oberliga. Zudem gelang ihm in der Türkei der Aufstieg von der 3. in die 2. Liga, viermal stand er im Pokal auf dem Platz. In Deutschland war Öztürk bereits beim Türkspor Herrenberg aktiv und am Bezirksliga-Aufstieg beteiligt.

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TURA Untermünkheim

TURA Untermünkheim aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verstärkt seine Offensive mit Leonard Thier. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt aus der A-Jugend der Sportfreunde Schwäbisch Hall zu TURA. Thier ist auf den Flügeln zuhause und soll dem Angriffsspiel mit Tempo, Kreativität und Zug zum Tor neue Impulse geben. Neben eigenen Abschlüssen soll er auch Vorlagen liefern und die Offensivoptionen des Bezirksligisten verbreitern. Für Untermünkheim ist er ein junger Zugang mit Entwicklungsperspektive und klarem Profil im vorderen Bereich.

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TSV Straßberg II

Der TSV Straßberg II aus der Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern verstärkt sich mit Slobodan Bektasevic. Der 25-Jährige ist vor allem auf dem linken Flügel und im Sturm zuhause. Zuvor spielte er für die SpVgg Truchtelfingen, Rot-Weiß Ebingen und den FC 07 Albstadt. Bektasevic entschied sich für den TSV, weil er den guten Ruf des Vereins und das sportliche Umfeld schätzt. In Straßberg will er Freude am Fußball haben, sich weiterentwickeln und perspektivisch mehr Verantwortung im Team übernehmen.

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