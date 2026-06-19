Kreisligist holt Verbandsliga-Erfahrung und weitere Transfers

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Croatia 2012 Geislingen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verpflichtet Mattia Gianni. Der 23-jährige Offensivspieler gilt als torgefährlicher Angreifer mit starker Trefferquote und war ein Wunschspieler des neuen Cheftrainers Toni De Lucia. Nach mehr als zwei Jahren Bemühungen gelang dem Verein nun der Transfer. Gianni soll mit Dynamik, direktem Zug zum Tor und Qualität im Mittelsturm die Offensive verstärken. Auch Sportdirektor Danijel Selo sieht in ihm weiteres Entwicklungspotenzial für die kommende Saison im rot-weißen Trikot unter dem Michelberg.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Nagold

Der VfL Nagold aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verpflichtet Alexander Nikolaus zur neuen Saison. Der Effringer kommt als körperlich präsenter Abwehrspieler zum Team und folgt seinem früheren Trainer und Förderer Michael Steger nach Nagold. Im Reinhold-Fleckenstein-Stadion soll Nikolaus künftig die Defensive verstärken und mit Einsatzbereitschaft eine wichtige Rolle im Kader übernehmen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach

Der FC Marbach aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt seine Offensive mit Luis Macan. Der 18-Jährige wechselt aus der A-Jugend des FV Löchgau an den Leiselstein und bringt beste Voraussetzungen für die Außenbahnen mit. Macan gilt als technisch stark, schnell und offensiv ausgerichtet. Durch seine Beidfüßigkeit ist er flexibel einsetzbar und kann verschiedene Rollen übernehmen. Beim FC Marbach soll er künftig frischen Wind ins Angriffsspiel bringen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Straßdorf

Der TV Straßdorf aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg verstärkt sich für die Saison 2026/27 mit Adrian Drimus. Der 33-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Durlangen und übernimmt beim TVS die Rolle als spielender Co-Trainer. Drimus ersetzt damit Philipp Hogh und bringt Verbandsliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei Normannia Gmünd mit. In Durlangen absolvierte er in elf Jahren knapp 300 Spiele und verbuchte dabei 115 Tore sowie 36 Assists in Kreis- und Bezirksliga. Damit erhält Straßdorf Erfahrung, Defensivqualität und zusätzliche Führungsstärke.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, setzt weiter auf Rico Graf und Erhan Ilmekli. Graf hat sich trotz seines jungen Alters als wichtiger Bestandteil der Defensive etabliert und überzeugt mit Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Stellungsspiel. Ilmekli bleibt ebenfalls im Verein und bringt Schnelligkeit, Zweikampfführung und Qualität am Ball ein. Beide Verlängerungen sichern dem SSV wichtige Bausteine für die Defensive und das Spiel nach vorne sowie weiteres Entwicklungspotenzial.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++