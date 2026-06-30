Kreisligist holt Spielertrainer, weiterer Transfer und Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Oferdingen aus der Kreisliga A2 Alb verstärkt seine Offensive mit Joshua Kabisch. Der offensive Allrounder wechselt von der TuS Metzingen ans Birkhölzle und bringt Erfahrung aus höherklassigen Ligen sowie Stationen beim SSV Reutlingen und GSV Maichingen mit. Kabisch überzeugte den Verein mit Technik, Spielintelligenz und Variabilität. Abteilungsleiter Sebastiano Alecci hatte den Spieler bereits länger im Blick. Nach mehreren Gesprächen entschied sich Kabisch nun für den TSV und soll die Offensive bereichern.

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Türkischer SV Ebersbach

Der Türkische SV Ebersbach aus der Kreisliga B7 Neckar/Fils geht mit Tolunay Gedik als Spielertrainer in die neue Saison. Die sportliche Leitung freut sich über die Verpflichtung und sieht in Gedik eine wichtige Bereicherung für die Mannschaft. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner Rolle auf sowie neben dem Platz soll er dem Team neue Impulse geben. Der Verein heißt seinen neuen Spielertrainer willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche gemeinsame Saison.

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FV Löchgau

Der FV Löchgau, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 1, setzt weiter auf Liam Neupert. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Verbandsliga bleibt der Spieler dem FVL erhalten und geht auch in der kommenden Saison im Löchgauer Trikot auf den Platz. Für den Verein ist die Zusage ein weiterer Baustein in der Kaderplanung. Löchgau möchte nach der starken Spielzeit und der verpassten Relegationschance erneut angreifen.

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