Kreisligist holt langjährigen Verbandsliga-Verteidiger

– Foto: Joachim Koschler

HNK Slaven Stuttgart verstärkt sich in der Kreisliga B7 Stuttgart/Böblingen mit Josip Pranjic. Der 38-jährige kroatische Verteidiger bringt reichlich Erfahrung aus Verbands- und Landesliga mit. Zuletzt war er viele Jahre für Calcio Leinfelden-Echterdingen aktiv, wo er seit 2025 zudem als sportlicher Leiter geführt wird beim Verein.

Pranjic kommt mit einer erfassten Bilanz von 230 Spielen, 35 Toren und zehn Vorlagen zu HNK Slaven Stuttgart. Der Verteidiger spielte über viele Jahre für Calcio Leinfelden-Echterdingen und war dort in der Verbandsliga Württemberg sowie zuvor in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, regelmäßig im Einsatz. Gerade in der Verbandsliga sammelte er über mehrere Spielzeiten viel Spielpraxis und brachte sich auch offensiv ein.

In der Saison 2023/24 kam Pranjic für Calcio Leinfelden-Echterdingen auf 20 Verbandsliga-Spiele, sieben Tore und zwei Vorlagen. 2022/23 absolvierte er 25 Partien, erzielte zwei Treffer und bereitete drei weitere vor. In der Spielzeit 2021/22 standen 32 Einsätze, sieben Tore und ein Assist in seiner Bilanz. Auch in den Jahren zuvor war er ein fester Bestandteil des Calcio-Kaders. Seit 2025 ist Pranjic dort zudem als sportlicher Leiter aktiv.