Kreisligist holt Landesliga-Erfahrung und neuer Kreisliga-Trainer

– Foto: Paul Stadelmaier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Illingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr verstärkt sich mit Kai Müller. Der 35-Jährige wechselt im Sommer in den Eichwaldpark und bringt reichlich Landesliga-Erfahrung aus seinen Stationen beim FC Nöttingen II und dem 1. FC Ispringen mit. Zuletzt war Müller bei den Sportfreunden Mühlacker als spielender Co-Trainer aktiv. Im Zentrum kann er auf der Acht und Zehn eingesetzt werden.

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VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen aus der Frauen-Verbandsliga Württemberg setzt auch in der kommenden Saison auf Selina Martens und Ida Witzigmann. Beide Spielerinnen bleiben den VfL Sindelfingen Ladies erhalten und sorgen damit für weitere Kontinuität im Kader. Nach dem zuletzt bereits weitere Verlängerungen präsentiert wurden, bleiben nun weitere Spielerinnen erhalten.

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TV Steinheim

Der TV Steinheim aus der Kreisliga A3 Ostwürttemberg begrüßt Maximilian Dandl und Luca Frey zurück in neuen Rollen. Dandl wird das Trainerteam der ersten Mannschaft künftig als spielender Co-Trainer unterstützen. Frey übernimmt die Aufgabe als Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Beide kennen den Verein bereits und sollen mit ihrer Erfahrung die sportliche Arbeit beim TVS weiter stärken.

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