Kreisligist holt jungen Torwart und Erfolgstrainer geht

– Foto: Conny Panzer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der VfL Obereisesheim aus der Kreisliga A2 Franken begrüßt kurz vor dem Trainingsauftakt Diego Vinkovic als Neuzugang. Der 19-jährige Torwart schließt sich dem VfL an, nachdem er zuletzt pausiert hatte. Vinkovic gilt als talentierter Keeper und durchlief eine gute Jugendausbildung. Zudem wurde er in der Asmir Begovic Goalkeeping Academy trainiert. In Obereisesheim soll er das Torwartteam verstärken und den nächsten Schritt im Aktivenbereich machen. Der Verein freut sich über seine Zusage und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

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Spvgg Gammesfeld

Die Spvgg Gammesfeld aus der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 1, verabschiedet Thomas nach 2,5 Jahren als Trainer. Mit Herzblut, Leidenschaft und großem Engagement prägte er die Mannschaft sportlich und menschlich. Thomas investierte viel Freizeit, organisierte, motivierte und hatte stets ein offenes Ohr. Mit abwechslungsreichen Trainingseinheiten und ehrlichen Gesprächen formte er aus dem Team eine Gemeinschaft. Der Verein dankt ihm für Zeit, Geduld und Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

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SC Abstatt

Der SC Abstatt aus der Kreisliga A1 Franken verpflichtet Yunus Palanli. Der Neuzugang wird künftig das Torwartteam verstärken und dem SCA zwischen den Pfosten zusätzliche Optionen geben.

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