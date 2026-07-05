Kreisligist holt gleich zwei frühere Verbandsliga-Verteidiger

– Foto: Marcel Eichholz / Vereine

KF Kosova Bernhausen verstärkt sich für die Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen mit zwei 23-jährigen Verteidigern, die bereits Erfahrung aus höheren Ligen mitbringen. Leon Gerxhaliu und Rrustem Shehaj sollen dem Aufsteiger nach Platz sieben in der vergangenen Saison zusätzliche Stabilität geben und die Defensive des Teams in der kommenden Runde breiter aufstellen.

Leon Gerxhaliu kommt mit einer Bilanz von 84 Spielen, zwei Toren und fünf Vorlagen zu KF Kosova Bernhausen. Der Verteidiger war zuletzt beim TSV Oberensingen geführt, zuvor sammelte er beim TV Echterdingen regelmäßige Spielpraxis in der Verbandsliga Württemberg und in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Besonders die 26 Verbandsliga-Einsätze in der Saison 2023/24 sowie 27 Landesliga-Spiele 2022/23 zeigen, dass Gerxhaliu bereits oberhalb der Kreisliga A Erfahrungen gesammelt hat. Für Kosova Bernhausen bedeutet seine Verpflichtung eine zusätzliche Option in der Abwehr und mehr Erfahrung im Kader.

Auch Rrustem Shehaj bringt Stationen aus höheren Spielklassen mit. Der 23 Jahre alte Verteidiger kommt mit einer Gesamtbilanz von 42 Spielen und neun Toren. In der Saison 2023/24 lief er für den TSV Ehningen in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, neunmal auf und erzielte zwei Tore. Zuvor war er unter anderem beim VfL Nagold geführt, der in der Verbandsliga Württemberg vertreten war, und sammelte weitere Einsätze in der Bezirksliga sowie im Juniorenbereich. Zuletzt stand Shehaj beim SV Fellbach II in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall im Einsatz und erzielte dort ein Tor.

Mit Gerxhaliu und Shehaj gewinnt Kosova Bernhausen zwei Defensivspieler, die trotz ihres jungen Alters bereits verschiedene Leistungsstufen kennengelernt haben. Nach dem Aufstieg als Meister der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen 2024/25 und Platz sieben in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen 2025/26 geht es für den Verein nun darum, sich weiter in der Spielklasse zu stabilisieren. Die vergangenen Jahre zeigen wechselnde Phasen zwischen Kreisliga A und Kreisliga B, mit mehreren vorderen Platzierungen und Meisterschaften. Die beiden Zugänge passen in diesen Kontext, weil sie die Mannschaft defensiv verbreitern und Erfahrung aus Landes- sowie Verbandsliga-Umfeldern einbringen. Schon 2018/19 und 2015/16 wurde Kosova Meister der Kreisliga B4, während in der Kreisliga A mehrfach einstellige Tabellenplätze erreicht wurden. Daran soll der Kader nun anknüpfen, mit mehr Qualität und Stabilität in der Abwehr.