Kreisligist holt ehemaligen Landesliga-Verteidiger

Der TSV Mühlhausen/Stuttgart verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit Emil Alawbaidy. Der Verteidiger kommt vom TSV Weilimdorf und bringt Erfahrung aus dem höherklassigen Amateur- sowie dem Nachwuchsfußball mit.
Alawbaidy wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet. Für deren U17 absolvierte er 16 Partien in der Bundesliga Süd/Südwest und erzielte dabei einen Treffer. Später kam er auch in der A-Junioren-Oberliga und einmal in der U19-Bundesliga zum Einsatz. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg zum TSV Weilimdorf. Dort gehörte er über mehrere Spielzeiten zum Landesliga-Kader und sammelte zudem Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A.
Seine bisherige erfasste Bilanz umfasst 26 Pflichtspiele, ein Tor, sieben Gelbe Karten und einen Platzverweis. Nach längerer Zeit ohne dokumentierte Einsätze beginnt der Defensivspieler nun beim TSV Mühlhausen ein neues Kapitel.
Für die Mannschaft von Trainer Armend Mehmeti ist Alawbaidy bereits der achte bekannte Sommerzugang. Zuvor hatten sich Rifki Djelassi von der TSVgg Stuttgart-Münster, Kevin Sholabomi vom SV Gebersheim, Alexandros Dallas und Rafail Macheridis vom SC Stammheim sowie Marco Licco Liz aus der eigenen A-Jugend dem Verein angeschlossen. Hinzu kommen die reaktivierten Dimitri Pankov und Moritz Schlune. Auf der Abgangsseite steht bislang Ahmed Nasser, der zum TV Zazenhausen wechselt.
Der TSV Mühlhausen spielt seit vielen Jahren überwiegend in der Kreisliga A. Nach Platz fünf in der Saison 2024/25 folgte zuletzt Rang zwölf. Mit den zahlreichen Neuzugängen soll der Kader breiter aufgestellt und die Mannschaft stabilisiert werden. Alawbaidy bringt dafür vor allem Erfahrung, körperliche Präsenz und eine solide fußballerische Ausbildung mit. In Mühlhausen soll er nun wieder regelmäßig Spielpraxis sammeln und der Defensive zusätzliche Qualität verleihen.