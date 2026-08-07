Kreisligist holt ehemaligen Landesliga-Verteidiger

– Foto: Mark Bachofer

Der TSV Mühlhausen/Stuttgart verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit Emil Alawbaidy. Der Verteidiger kommt vom TSV Weilimdorf und bringt Erfahrung aus dem höherklassigen Amateur- sowie dem Nachwuchsfußball mit.

Alawbaidy wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet. Für deren U17 absolvierte er 16 Partien in der Bundesliga Süd/Südwest und erzielte dabei einen Treffer. Später kam er auch in der A-Junioren-Oberliga und einmal in der U19-Bundesliga zum Einsatz. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg zum TSV Weilimdorf. Dort gehörte er über mehrere Spielzeiten zum Landesliga-Kader und sammelte zudem Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A.

Seine bisherige erfasste Bilanz umfasst 26 Pflichtspiele, ein Tor, sieben Gelbe Karten und einen Platzverweis. Nach längerer Zeit ohne dokumentierte Einsätze beginnt der Defensivspieler nun beim TSV Mühlhausen ein neues Kapitel.