Kreisligist hat einen neuen Trainer Veränderungen beim Team.

Der bisherige Hessigheimer Kapitän Merkler übernahm vor einem Jahr kurzfristig als Spielertrainer und will sich zukünftig wieder auf seine Rolle auf dem Spielfeld fokussieren.

Im Spielerkader hat der TASV weitgehend auf Neuzugänge verzichtet. Neben Merkler, der wieder in vollem Umfang als Spieler zur Verfügung steht, kehrt auch Nino Bellantoni nach einem halbjährigen Auslandsaufenthalt zurück. Dorthin verabschiedet sich in der Rückrunde mit Robin Haiber ein Akteur, der im Sommer den Sprung von der zweiten Mannschaft zum Stammspieler geschafft hat. Einziger externer Neuzugang ist Kudret Yilmaz, ein Defensivallrounder vom SV Walheim.

Aktuell stehen die Rot-Weißen auf dem Relegationsplatz der Kreisliga A3, punktgleich hinter dem Tabellenführer SGM Riexingen und drei Zähler vor der Spvgg Besigheim. Der neue Hessigheimer Trainer bittet am 18. Januar zum ersten Training. Rückrundenstart ist am 26. Februar mit dem Nachholspiel beim VfR Sersheim.

