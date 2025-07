Kreisligist Harthof verpasst Pokalsensation gegen FC Ingolstadt

Da schrammte der FSV Harthof nur hauchzart an der faustdicken Überraschung im Toto-Pokal vorbei: Der Münchner Kreisligist lieferte dem FC Ingolstadt am Dienstagabend über 90 Minuten einen Fight, der seinesgleichen sucht, auch wenn der Kreisligist gegen den Drittligisten immer wieder Glück hatte.

An der Bezirkssportanlage Lerchenau waren die Schanzer durchgehend tonangebend, legten aber einen immensen Chancenwucher an den Tag. Mehrmals Pfosten, mehrmals Latte und oft die stark aufgelegten Keeper des FSV: Sowohl Neuzugang Menchang Amos als auch der zur Pause eingewechselte Matthias Grünecker reagierten mehrmals stark.

Den erste Hochkaräter (4.) köpfte Ingolstadts Simon Lorenz an die Latte. Sekunden später kam auch der FSV zum ersten Abschluss durch Robert Söltl. Seinen Schuss von der Strafraumkante parierte Kai Eisele aber problemlos.

Es folgten Chancen um Chancen für den FCI, aber U19-Nationalspieler Elias Decker, Frederik Christensen und Rückkehrer Julian Kügel ließen Hochkaräter liegen. Erlösen konnte den FCI schließlich Bundesliga-Leihgabe Yann Sturm, als er den Drittligsten in der 25. Minute in Führung schoss.

Wer dachte, dass jetzt das Schützenfest beginnt, sah sich getäuscht. Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite. Ex-Regionalliga-Stürmer Robert Söltl zeigte, dass er nichts verlernt hat, machte einen Ball stark am Mittelpunkt fest und legte die Kugel auf FSV-Neuzugang Shayan Sagha, der seinen Gegenspieler tunnelte, in Arjen-Robben-Manier in die Mitte zog und eiskalt vollendete.

Die FCI-Antwort ließ wiederum nur zehn Minuten auf sich warten. Aus der dritten Reihe fasste sich der Timo Hengmith ein Herz und schoss den Drittligisten erneut mit 2:1 in Front (41.).

In der zweiten Hälfte spielte fast nur noch der FCI. Doch erneut verpassten Kügel (54.), Christensen (56.) und der eingewechselte Marcel Costly (60.) zu erhöhen. Zudem parierte Grünecker fantastisch gegen Simon Lorenz (75.). Für die ganz große Überraschung reichte es am Ende für die Münchner nicht mehr, obwohl der FSV in der Nachspielzeit noch zu einem Konter ansetzte: Nach Söltl-Vorlage fiel Torschütze Sagha im Strafraum des FCI. Dem Unparteiischen war das aber zu wenig. Durch das 2:1 zieht Ingolstadt in die nächste Runde ein. Der FSV tankt dagegen ordentlich Selbstvertrauen für den Kreisliga-Start Ende August.

(Anm. d. Red.: Bericht mit Stimmen folgt.)