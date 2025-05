Kreisligist Grünthal umhüllt von Feierlaune

Aufgrund des Festwochenendes in Grünthal kommt es bereits am morgigen Samstag um 15 Uhr zum Kreisliga-Aufeinandertreffen des aktuell Tabellenfünften FCG aus Unterreit und Söchtenau – der Mannschaft aus dem Landkreis Rosenheim, die auf dem achten Tabellenplatz liegt.

Die Partie in Unterreit wird den Männern um FCG-Goalie Thomas Asenbeck, der Stephan Kumpfmüller vertreten wird, jedoch wieder einiges an Willen und Kampf abverlangen. Aufgepasst werden muss auf den bereits höherklassig unterwegs gewesenen Matthias Huber sowie die schnellen Außen Stefan Weinfurtner und Marinus Weber.

Die aktuelle Form spricht klar für den FC Grünthal, der in der Formtabelle der Kreisliga hinter dem Ligaprimus aus Rosenheim den zweiten Platz belegt. Jedoch ist die Gäste-Mannschaft von Trainer Thomas Böhm immer wieder für eine Überraschung gut, wie aus dem Hinspiel der Saison 2023/24 noch in Erinnerung bleibt, als man das Spiel in Unterreit gegen den Aufsteiger mit 1:4 verlor.

Der FCG hofft im Endspurt der Saison nochmals auf große Unterstützung der heimischen Fans und will natürlich den Aufwand des Trainings mit drei Punkten in der Grünthal-Arena belohnen. Passend zur allgemeinen Feierlaune …

FC Grünthal II

Davor bestreitet morgen die Reserve ihr Heimspiel in der Fußball-B-Klasse (Tabellen-Fünfter) gegen die Zweite des DJK-SV Griestätt (Tabellen-Achter) um 13 Uhr auf heimischem Rasen und möchte die Erfolge aus den letzten zwei Spielen mit weiteren drei Punkten bestätigen.