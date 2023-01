Kreisligist Genclerbirligi Opladen strebt nach oben Fußballer aus Opladen richten ein Hallenturnier aus.

Stabiler als in den vergangenen Jahren präsentierten sich die Kreisliga-Fußballer von Genclerbirligi Opladen. Die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer belegt aktuell den elften Platz und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. „Unser Ziel bleibt natürlich, dass wir schnellstmöglich den Abstand nach unten vergrößern“, betont der 38-jährige Angreifer, der mit der Entwicklung in den vergangenen Monaten zufrieden ist.

Ein Schlüsselerlebnis für sein Team sei die Abstiegsrunde in der vergangenen Saison gewesen, als sich die Opladener recht souverän behaupteten und das Ligaticket sicherten. „Es war für den Kopf wichtig, dass wir da erfolgreich waren. Das hat uns durch die Hinrunde getragen“, sagt Coach, der sich zunehmend von der Rolle des Spielers verabschieden möchte.

In der Winterpause ist dem Genclerbirligi-Team durch die Rückkehr von Mustafa Uzun ein vielversprechender Transfer gelungen. Der offensive Mittelfeldspieler, der zuletzt bei den benachbarten Vereinen SV Schlebusch und FC Leverkusen in der Landes- sowie Bezirksliga aktiv war, hebt die Qualität des Kaders an. „Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit ihm sehr schnell noch viel besser spielen und eine stärkere Rückrunde hinlegen werden“, sagt Sezer.

In der vergangenen Woche haben seine Schützlinge die Trainingsarbeit aufgenommen, um den Grundstein für eine gute zweite Saisonhälfte legen. Das optimistische Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Mittelfristig möchte Sezer das Opladener Team aber so attraktiv machen, dass Spieler von außerhalb Interesse an der Mannschaft finden. „Im besten Fall schaffen wir mittelfristig den Sprung in die Spitzengruppe“, sagt der Übungsleiter. Für ihn ist der Verein auch aufgrund der familiären Situation – Vater und Bruder sind und waren in verschiedenen Funktionen für Genclerbirligi aktiv – eine Herzensangelegenheit.