Kreisligist findet neuen Trainer und Neulingskurs

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Vorfreude kann der TSV Mähringen bekanntgeben, dass ab dem 01.07.2026 Esad Huskic die Nachfolge von Uli Ruoff als Cheftrainer antreten wird. Nach guten und klaren Gesprächen und einer sorgfältigen Analyse der sportlichen Anforderungen fiel die Wahl bewusst auf einen Trainer, der für Vertrauen, Emotionalität, Erfahrung und nachhaltige Entwicklung steht. Esad Huskic bringt mit seiner Vita viel Erfahrung mit:

Bei seinen letzten beiden Tainer Stationen beim TSV Hagelloch und aktuell beim VFB Bodelshausen waren Langlebigkeit und Kontinuität seine Handschrift - ein Zeichen für seine fachliche Kompetenz und seine Fähigkeit, stabile Strukturen in Mannschaften aufzubauen.

Huskic gilt als Trainer, der Mannschaften nicht nur kurzfristig verbessert, sondern sie über mehrere Jahre hinweg auch weiterentwickelt. Seine Arbeit ist geprägt von einer klaren sportlichen Linie, einem hohen Maß an Professionalität und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse seiner Spieler. In früheren Stationen hat er mehrfach bewiesen, dass er junge Talente formen und erfahrene Spieler gleichermaßen einbinden kann. Mit seiner emphatischen, analytischen Art und seinem Netzwerk im Amateurfußball soll er die Mannschaft in den kommenden Jahren sportlich weiter voranbringen. Gemeinsam mit Aziz Bouali wird Esad Huskic das Trainergespann in der neuen Saison bilden.

Der Verein bedankt sich gleichzeitig bei Uli Ruoff für seine hervorragende Arbeit und seinen großen Einsatz. Mit Esad Huskic übernimmt nun ein Trainer, der die erfolgreiche Entwicklung fortführen und neue Impulse setzen soll. Der TSV Mähringen blickt voller Zuversicht auf die kommenden Jahre und freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Cheftrainer.

Bezirk Nordschwarzwald

Diese Informationen teilt die Schiedsrichtergruppe mit mit:

Neuer Schiedsrichter-Neulingskurs im Bezirk Nordschwarzwald – jetzt anmelden!

Die Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald startet im Frühjahr 2026 ihren nächsten Schiedsrichter-Neulingskurs und sucht engagierte Nachwuchsschiedsrichterinnen und -schiedsrichter aus der Region. Vereine, Fußballfreunde und Interessierte sind herzlich eingeladen, sich über den kompakten Ausbildungskurs zu informieren und teilzunehmen.

Besonders attraktiv ist in diesem Jahr die moderne und gut planbare Ausbildungsform: Der Kurs wird hybrid durchgeführt und kombiniert Online-Lerneinheiten mit wenigen Präsenzterminen. Innerhalb von nur 15 Tagen können die Teilnehmenden die komplette Ausbildung absolvieren ideal vereinbar mit Schule, Beruf und Vereinsleben.

Der Kurs beginnt mit einem Online-Infoabend am Montag, 2. März 2026, und endet am 22. März 2026 mit Prüfung und Praxisteil. Die Präsenzveranstaltungen finden gesammelt an wenigen Wochenendterminen im Sportheim des SV Glatten statt. Die theoretischen Inhalte werden flexibel über die WFV-Schiedsrichter-Lernplattform vermittelt.

Die Tätigkeit als Schiedsrichter bietet einen spannenden Einblick in den Fußballbetrieb und ermöglicht eine aktive Mitarbeit im Sportgeschehen. Willkommen sind junge Menschen ab 14 Jahren ebenso wie aktive oder ehemalige Spielerinnen und Spieler sowie Trainerinnen und Trainer, die ihr Spielverständnis einbringen möchten. Gleichzeitig fördert die Ausbildung wichtige Schlüsselkompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke.

Im Kurs werden unter anderem Regelgrundlagen, Spielleitung, souveränes Auftreten und der Umgang mit Spielern und Trainern vermittelt. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und beinhaltet sämtliche Ausbildungsunterlagen einschließlich Regelheft.

Teilnahmevoraussetzungen:

- Mindestalter 14 Jahre (in Ausnahmefällen 13 Jahre)

- Mitgliedschaft in einem Fußballverein

- Interesse am Fußballsport

- Bereitschaft zur Spielleitung und Teilnahme an Lehrabenden

Anmeldeschluss ist der 20. Februar 2026. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage: www.srg-nsw.de

Auch für die Vereine lohnt sich die Ausbildung eigener Schiedsrichter: Sie sichern damit den Spielbetrieb, entlasten ihre Vereinskasse, fördern Ehrenamt und Nachwuchs und stärken die Qualität des Fußballs in der Region.

Bei Rückfragen steht das Organisationsteam unter neulingskurs-nsw@gmx.de gerne zur Verfügung.

