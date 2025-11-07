Kreisligist erklärt schmerzvollen Rückzug: "Wir sind zutiefst traurig"

In Klostermansfeld hatte einst ein gewisser Marco Kurth das Fußballspielen erlernt. Jener Marco Kurth, der in seiner Karriere für den VfB Leipzig, den FC Erzgebirge Aue und den FC Energie Cottbus insgesamt 189 Mal in der 2. Bundesliga auflief, der für Cottbus sogar achtmal im deutschen Oberhaus ran durfte und zuletzt als Co-Trainer beim Bundesligisten RB Leipzig sein Geld verdiente.

"Dieser Schritt fiel uns denkbar schwer, denn in Klostermansfeld spielte der Fußball im Herrenbereich immer eine Rolle", schrieb der SSV auf seinen Kanälen. Und doch: Die Spielgemeinschaft mit der Zweitvertretung des SV Eintracht Kreisfeld hatte für den weiteren Saisonverlauf keine Perspektive. Man musste "realistisch bleiben und einsehen, dass aufgrund der vielen Verletzungen und dem an sich schon dünnen Kader, den man zur Verfügung hatte, diese Entscheidung unumgänglich war", schrieb der Club.

Fußball war im 2000-Einwohner-Ort Klostermansfeld seit jeher stets präsent. Umso schwieriger war die Entscheidung, die die Vereinsverantwortlichen kürzlich treffen mussten. Die SG Klostermansfeld/Kreisfeld II wurde aus dem Spielbetrieb der Kreisliga Mansfeld-Südharz zurückgezogen.

Eine schwerwiegende Entscheidung. "Wir sind zutiefst traurig", schrieb der SSV weiter und ergänzte zugleich: "Aber auch hochmotiviert und voller Tatendrang, für die neue Saison wieder eine spielfähige Mannschaft für die Kreisklasse melden zu können." Füra Erste gilt aber: "Ärmel hochkrempeln, Mannschaftsaufbau und Zusammenhalt. Daran arbeiten wir jetzt mit Hochdruck."

In der Kreisliga Mansfeld-Südharz hatte die SG Klostermansfeld/Kreisfeld II vier Punkte aus den ersten vier Partien geholt. Diese werden nun annulliert. Die Spielgemeinschaft steht als erster Absteiger fest. Hatte der SSV Klostermansfeld in der Saison 2016/17 noch drei Herrenteams in Kooperation mit dem BSC Siebigerode im Spielbetrieb. Hatte der SSV im Spieljahr 2022/23 noch mit dem SV Merkur Volkstedt in der Kreisoberliga gespielt. So steht er nun ohne aktives Herrenteam da. Doch die Botschaft ist selbst im Moment des schmerzvollen Rückzugs klar: Dabei soll es nicht bleiben.

