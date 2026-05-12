Kreisligist disqualifiziert, Landesliga-Zugang, neuer Spielertrainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Kreisliga B3: TSV Ludwigsburg II vom Spielbetrieb ausgeschlossen
In der Kreisliga B3 ist es zu einer Disqualifikation gekommen:
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Der TSV Ehningen setzt als Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf regionale Bindung und Entwicklung. Leon Nowak wechselt zur neuen Saison aus der U19 der SpVgg Holzgerlingen zurück an die Schalkwiese. Der junge Spieler ist ein Ehninger Eigengewächs und durchlief bis zur D1-Jugend die Nachwuchsmannschaften des TSV, ehe er in Holzgerlingen eine neue sportliche Herausforderung suchte. Nun kehrt er in vertraute Umgebung zurück. Nowak spricht davon, wieder „zu Hause“ Fußball spielen zu wollen. Für Ehningen ist seine Rückkehr ein Perspektivtransfer mit emotionaler Komponente.
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Die Sportfreunde Neckarwestheim stellen in der Kreisliga B3 Franken ihr Trainerteam neu auf. Maik Ferreira kommt von der SpVgg Heinriet und übernimmt zur Saison 2026/27 als Spielertrainer. Der Trainerneuling überzeugte die sportliche Leitung mit ambitionierter und zielstrebiger Art. Gianluca Bellantoni, bisher Spielertrainer, bleibt dem Team wegen beruflicher Gründe künftig als Co-Trainer erhalten. Mirco Hofacker scheidet aus dem Trainerteam aus und konzentriert sich auf seine Rolle als sportlicher Leiter der aktiven Herren. Neckarwestheim setzt damit auf klare Aufgabenverteilung.
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Die Sportfreunde Dußlingen verstärken in der Kreisliga A3 Alb ihre Offensive mit Marko Vukusic. Der Angreifer, Jahrgang 1999, kommt vom Landesligisten Croatia Reutlingen und bringt Torgefahr sowie höherklassige Erfahrung mit. Als Rechtsfuß soll er dem Angriff neue Impulse geben. Vukusic begründet seinen Wechsel mit der Arbeit im Verein und den persönlichen Verbindungen zur Mannschaft. Für ihn sei Dußlingen eine „Herzensangelegenheit“. Sportlich wie emotional passt der Transfer damit zu einem Verein, der im Angriff frischen Wind sucht.
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