Kreisligist bindet wieder zahlreiche Spieler und wichtige Rückkehr

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Daniel Koch - Eiskalt vor dem Tor, loyal zum Verein – und unser erfahrenes Jungfossil im Sturm. Weiß halt einfach, wo das Tor steht.

Jannis Müller - Schnell, explosiv und immer auf dem Weg Richtung Tor. Wenn er anzieht, wird’s für jede Abwehr unangenehm.

Leo Waurick - Leo bringt Einsatz und Herz aufs Feld – immer mit voller Energie und Teamgeist.

Oscar Rapattoni - Oscar sorgt vorne für Druck und Kreativität – stets mit cleveren Ideen und gutem Spielverständnis.

Karl Bergmann - Karl kombiniert Treffsicherheit mit regelkonformen Spiel – jung, schnell im Kopf und immer bereit, das Spiel ein Stück aufregender zu machen.

Tobias Kühbauch - Tobias ist ein junges Talent mit viel Potential – schnell, aufmerksam und immer mit vollem Einsatz zwischen den Pfosten.

Danke für eure vorzeitigen Zusagen Jungs! 26/27 - let´s get it on!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

KSG Eislingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Unterstützung für das Tor der KSG! Mit Chris Schurr konnte praktisch ein Eigengewächs der KSG für die Aktive Mannschaft gewonnen werden. Chris steigt mit Beginn der Vorbereitung voll in den Trainigsbetrieb mit ein und schließt somit die Lücke neben unserer Nummer 1 Thomas Grupp! Herzlich willkommen zurück bei der KSG Chris!!!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++