Kreisligist Berg hält trotz Sieben-Punkte-Rückstand am Saisonziel fest

Der MTV Berg belegt nur Rang acht. Die Auswärtsschwäche ist das größte Problem der Mannschaft von Trainer Maximilian Wagner.

Rein sportlich war es nicht das Jahr der Kreisliga-Fußballer des MTV Berg. Dabei hatte 2025 so gut begonnen. Mit zwei Heimsiegen über Geretsried II (4:2) und Brunnthal (4:1) war die Mannschaft im März an die Tabellenspitze der Kreisliga 1 gestürmt. In der Folge aber ging es abwärts, und im Mai stand nur Rang sechs in der Abschlusstabelle zu Buche.

„Das war schon enttäuschend“, sagt MTV-Coach Maximilian Wagner, der sich das Ende seiner ersten Saison am Lohacker anders vorgestellt hatte. Zur neuen Runde ab dem Sommer wollten die Berger dann wieder ganz oben anklopfen. Wagners Zielvorgabe: „Wir möchten unter die Top Fünf.“

Dazu müssen seine Fußballer aber nach der Winterpause und dem traditionellen Trainingslager am Gardasee eine ordentliche Schippe drauflegen. Zum Jahreswechsel belegt der MTV nur Rang acht, auf Relegationsplatz zwei fehlen bereits satte zwölf Punkte. „Den fünften Platz können wir aber noch erreichen“, stellt Bergs Coach klar. Zur Winterpause sind es sieben Zähler Rückstand auf den TSV Peiting, der Fünfter ist.

Hauptgrund für die magere Zwischenbilanz ist die bisherige Auswärtsschwäche des MTV. Lediglich sieben Punkte holte das Team aus acht Spielen auf fremden Plätzen. Siege gab es nur in Murnau (3:0) und Aying (4:2). Für Ärger sorgten bei Wagner besonders die äußerst schwachen Leistungen seiner Spieler in Peißenberg (0:2), Rottenbuch (0:5) und Waldram (2:5). „So etwas kann einmal passieren, aber nicht dreimal“, moniert der Berger Trainer. Daheim präsentierte sich das Team vom Ostufer des Starnberger Sees deutlich stabiler. „Das ist nur schwer zu erklären, denn ein Teppich ist unser Platz auch nicht gerade“, sagt Wagner.

Er konnte sich zumindest über die Rückkehr von Mijo Crnjak freuen. Nach langer Verletzungspause absolvierte der Mittelfeldmann 14 Einsätze. Einzig Kapitän Florian Auburger und Goalgetter Marcel Höhne waren häufiger am Ball, sie verpassten keine einzige Begegnung. Stets in der Startelf stand nur Auburger. Höhne ist derweil mit 13 Toren und fünf Vorlagen mal wieder der mit Abstand gefährlichste MTV-Spieler. Schmerzlich vermisst wurde bei den Bergern Spielgestalter Niklas Betz, der sich Anfang Mai gegen Eurasburg-Beuerberg (2:0) schwer verletzt hatte. Wagner: „Wir hoffen, dass er zur neuen Saison wieder komplett fit ist. Er fehlt uns schon sehr.“