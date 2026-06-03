Kreisligist bekommt drei Spiele gegen sich gewertet, Landesliga-Zugang

– Foto: Zafer Hosman

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

23.05.2026: SC Korb – Kosova Kernen, Wertung 0:3, aber auch für Korb Wertung: 0:3 (Grund: Jeweils Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers)

17.05.2026: Kosova Kernen – SSV Steinach/Reichenbach – Wertung: 0:3 (Grund: Einsatz eines nicht berechtigten Spielers)

10.05.2026: SV Fellbach II – Kosova Kernen – Wertung: 3:0 (Grund: Einsatz eines nicht berechtigten Spielers)

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SV Bonlanden

Der SV Bonlanden begrüßt zur neuen Saison Sven Kühfuss zurück in seinen Reihen. Der Mittelfeldspieler durchlief bereits die Jugend des SVB und war später vier Jahre Teil der Aktiven, ehe er zu Croatia Reutlingen wechselte. Nach drei Landesliga-Spielzeiten kehrt er nun zu seinem Heimatverein zurück. Mit Technik, Stellungsspiel und Erfahrung verstärkt Sven Kühfuss das zentrale Mittelfeld, kann aber auch defensiv helfen. Zudem gibt er als A-Jugend-Trainer wichtige SVB-DNA weiter.

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TV Herlikofen

Lucas Antoni kehrt zum TV Herlikofen zurück. Nach einem Jahr beim Bezirksligisten FC Durlangen läuft der Spieler künftig wieder für seinen Heimatverein in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg auf. Der Kontakt zwischen beiden Seiten war nie abgerissen, nun folgt die Rückkehr zum TVH. Trainer Philipp Munz freut sich über die Zusage und betont Lucas Antonis Einsatz sowie Engagement. Beides soll der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele in der neuen Saison zu erreichen.

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TSV Köngen

Der TSV Köngen verstärkt sich mit Ammar „Amko“ Memic. Der 26-jährige Allrounder fühlt sich im Mittelfeld offensiv wie defensiv zuhause und bringt Laufstärke, Zweikampfhärte, Kopfballstärke und Übersicht mit. Ausgebildet wurde er beim VfL Kirchheim und SSV Reutlingen, später spielte er für den TSV Oberensingen und FV Neuhausen. Memic gilt als offener, direkter Typ mit dem Motto „No pain, no gain“. In Köngen schätzt er besonders Zusammenhalt und Siegeswillen.

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