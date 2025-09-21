Kreisligist Ballsport Eversburg feiert zweiten Sieg

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Aufsteiger Ballsport Eversburg war in Kreisliga Osnabrück mit drei Punkten aus sieben Spielen und zwei 0:6-Pleiten in Folge gegen die Spvg Niedermark unter Zugzwang. Die Gäste waren am vergangen Dienstag im schweren Pokalspiel gegen den Spitzenreiter der 1. Kreisklasse TV Neuenkirchen mit 0:1 unterlegen.

Es war von Beginn an ein sehr umkämpftes Spiel. Nach einer Viertelstunde Spielzeit erzielte Routinier Nico Schwegmann die 1:0-Führung mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern Entfernung. Durch eine unglückliches Eigentor der Gäste baute Ballsport nach einer halben Stunde die Führung auf 2:0 aus. Nico Schwegmann machte eine Viertelstunde vor Ende des Spiels mit seinem Treffer zum 3:0 nach feiner Vorarbeit von Nico Pörschke den Deckel auf die Partie. In der Schlußminute und der vierten Minute der Nachspielzeit glückten den Gästen durch Patrick Witte und Eike Julian Grimmelsmann noch zwei Treffer zur Ergebniskosmetik. Doppelpack zum Sieg - Nico Schwegmann Ballsport - – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "Ein dreckiger Sieg den wir auf unsere Seite ziehen konnten. Die drei Punkte helfen uns um den Kontakt zur Tabelle nicht zu verlieren,“ lautet das Statement von Trainer Yannick Kaiser. Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Nico Schwegmann nach feiner Vorarbeit von Nico Schwegmann mit seinem zweiten Treffer das vorentscheiden Tor zum 3:0.