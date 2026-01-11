Kreisligist auf Trainersuche und Landesliga-Spieler wechselt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bei der TSG Wittershausen steht zur kommenden Spielzeit ein personeller Umbruch an. Cheftrainer Jannik Schneider wird sein Amt zum Saisonende aus privaten Gründen niederlegen. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit der Vereinsführung getroffen und von allen Beteiligten mit großem Verständnis aufgenommen.

Auch Co-Trainer Lenard Pfeffer wird den Verein im Sommer verlassen. In gemeinsamer Abstimmung mit ihm haben sich die Verantwortlichen der TSG bewusst für einen kompletten Neuanfang entschieden.

Jannik Schneider prägte in den vergangenen dreieinhalb Jahren maßgeblich die sportliche wie auch die menschliche Entwicklung der Mannschaft. Mit großem Engagement, hoher Identifikation und viel Leidenschaft formte er gemeinsam mit Lenard Pfeffer ein gefestigtes Team. Zur Winterpause belegt die erste Mannschaft der TSG Wittershausen einen starken

fünften Tabellenplatz in der Kreisliga A1 und hat den Blick weiterhin nach oben gerichtet.

Vorstandschaft, Verein und Mannschaft bedanken sich herzlich bei beiden Trainern für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen für ihre private und sportliche Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig richten die Verantwortlichen Marcel Hezel und Robin Kräutle den Blick nach vorne. Die aktive Suche nach einem neuen Trainer, Spielertrainer oder einem Trainerteam hat bereits begonnen. Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und die positive Entwicklung der Mannschaft weiterzuführen.

Abteilungsleiter Marcel Hezel zeigt sich optimistisch: „Wir sind überzeugt, ein engagiertes Trainerteam zu finden, das eine motivierte Mannschaft, ein hervorragend funktionierendes Umfeld und treue Anhänger vorfinden wird.“ Abschließend betont Hezel: „Mein persönlicher Dank gilt beiden Trainern für ihre

hervorragende Arbeit. Private Umstände machen solche Entscheidungen manchmal notwendig, auch wenn sie schwerfallen. Ich blicke mit einem weinenden Auge auf den Abschied, aber mit einem lachenden Auge auf die sehr positive Entwicklung der Mannschaft.“

Interessierte Trainer oder Spielertrainer können sich direkt bei Marcel Hezel 0160/96707069 melden.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

1. FC Hohenacker

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der Verteidiger Junis Al-Tayeh wechselt vom MTV Stuttgart aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zum 1. FC Hohenacker in die Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Der Defensivmann spielte in der U19 für den SGV Freiberg, wechselte dann zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen II in die Bezirksliga, ehe es nach Stuttgart und nun nach Hohenacker ging.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++