Kreisligen vor kollektivem Start

Für Kreisliga-Dominator 1. FC Schwarzenfeld (in Schwarz) startet die „Mission Bezirksliga“ am Samstag in Diendorf (rechts Keeper Benedikt Höpfl). – Foto: Redaktion Schwandorf

Vier lange Monate des Wartens sind vorbei: Die Oberpfälzer Kreisligen erwachen endlich aus dem Winterschlaf. Erste Nachholspiele markierten zuletzt den Startschuss. Auf die Ouvertüre folgt am kommenden Wochenende dann der kollektive Auftakt. Wobei die meisten Regensburger Mannschaften noch eine Woche länger Zeit zum Vorbereiten haben, als die Klubs aus den Spielkreisen Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf. Die ersten Partien im Überblick.

Spielkreis Regensburg Kreisliga 1



So., 23.03.

Nachholspiel: Ziegetsdorf – Wiesent (15 Uhr)



So sieht der erste Regelspieltag nach der Winterpause aus:



Sa., 29.03.

Freier TuS – Sulzbach

Walhalla – Wiesent



So., 30.03.

Obertraubling – Wörth

Donaustauf – Türk Genclik

Harting – Burgweinting

Ziegetsdorf – Oberhinkofen

Mintraching – BSC





Kreisliga 2



So., 23.03.

Nachholspiel: Velburg – Painten (14.15 Uhr)



So sieht der erste Regelspieltag nach der Winterpause aus:



Sa., 29.03.

Painten – Riedenburg



So., 30.03.

Sinzing – Velburg

Steinsberg – Dietfurt

Beratzhausen – Eichlberg

Pirkensee-Ponholz – Töging

Undorf – Oberndorf/Matting

Beilngries – Lupburg





Spielkreis Amberg/Weiden Kreisliga Nord



So sieht der erste Regelspieltag nach der Winterpause aus:



So., 23.03.

Vorbach – DJK Weiden (15 Uhr)

Kulmain – Reuth

Rothenstadt – Auerbach

Kirchenthumbach – Irchenrieth

Tremmersdorf – Erbendorf (15.15 Uhr)

Schirmitz – Eslarn (15.30 Uhr)

Eschenbach – Haidenaab (17 Uhr)





Kreisliga Süd



So sieht der erste Regelspieltag nach der Winterpause aus:



Sa., 22.03.

Ursulapoppenricht – Raigering (15 Uhr)

Rosenberg – Rieden

Königstein – Haselmühl (16 Uhr)



So., 23.03.

Edelsfeld – Freudenberg (15 Uhr)

Hahnbach 2 – Hirschau

Kohlberg – Köfering

Schmidmühlen – Utzenhofen/Kastl (15.15 Uhr)