Kreisligen & Kreisklassen: Diese Fragen sind noch offen

Alles oder nichts, Sekt oder Selters – in den sechs Kreisligen und neun Kreisklassen der Oberpfalz steigt am Wochenende der letzte Spieltag. Danach geht es für die meisten Mannschaften in den wohlverdiente Sommerpause. Außer für die natürlich, die in der Relegation um den Aufstieg oder Klassenerhalt kämpfen. Welche Meister, Absteiger sowie Auf- und Abstiegs-Releganten stehen bereits fest? Welche Teams sind hier wie dort noch in der Verlosung? Der große Überblick aller Ligen.