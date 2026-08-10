Kreisligen: Schöfweg setzt Maßstäbe - Aigingers Saisontore 5 bis 8!

Der dritte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist absolviert - und es hat sich wieder einiges getan! Wir haben für euch wieder die Übersicht:
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der "kleine" Sturm kommt in der Frühphase der Saison wie ein Orkan daher! Nächster klarer 4:1-Sieg in Röhrnbach, dritter Dreier im dritten Spiel. Ingesamt schon 14 (!) Treffer erzielt. Mann des Tages in Röhrnbach war zweifelsohne Paul Aiginger. Der 19-Jährige erzielte alle vier Treffer und hat damit schon acht Saisontore auf dem Konto. Wow!
Was tut sich im Tabellenkeller?
Das bisher punktlose Trio Perlesreut, Winzer und Breitenberg/Sonnen wartet zwar auch nach dem dritten Spieltag noch auf den ersten Sieg. Alle drei durften sich aber zumindest über den ersten Punkt freuen.
Abwechslungsreiche Partie in Breitenberg - >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights!
Die Zuschauermagneten
1. FC Aunkirchen - SV Hofkirchen 3:0 - Zuschauer: 280
2. FC Egglham - DJK-SV Dorfbach 1:2 - Zuschauer: 250
3. SV Perlesreut - DJK Passau West 1:1 - Zuschauer: 150
Die Torjägerliste (Stand 10.08.)
1. Paul Aiginger (FC Sturm II) 8 Tore
2. Jonas Bumberger (SG Saldenburg) 4 Tore
3. Michael Lichtblau (DJK Vornbach II) 3 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Das mit Spannung erwartet Aufeinandertreffen war am Ende eine unerwartet klare Angelegenheit: Der SV Schöfweg setzte mal eine richtige Duftmarke und verpasste dem bis dato makellosen SV Neuhausen/Offenberg einen herben Dämpfer - noch dazu auswärts! Deutlich mit 4:0 hatten die Schöfweger am Ende die Nase vorne - und sind damit aktuell der Maßstab der Liga!
Neuhausen chancenlos - >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Hinter den Schöfwegern hat sich der SV Auerbach eingereiht. Der SVA holte einen 3:2-Heimsieg vor 300 Zuschauern gegen den Aufsteiger aus Geiersthal, musste zwar am Ende nochmal unnötig zittern, hat aber nun auch schon sieben Punkte auf dem Konto.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Weiterhin ein hartes Brot bleibt die Kreisliga für den SV Habischried. Der Aufsteiger verlor das Duell der bisher punktlosen Teams am Ende deutlich mit 1:4 beim SV Haibach und wartet weiter auf die ersten Zähler. Auch der SV Prackenbach tut sich noch schwer, beim SC Zwiesel kassierte der Neuling eine 2:5-Niederlage.
Die Zuschauermagneten
1. TSV Regen - FC Langdorf 2:2 - Zuschauer: 400
2. SV Auerbach - SV Geiersthal 2:1 - Zuschauer: 300
3. SpVgg Niederalteich - TSV Lindberg 3:0 - Zuschauer: 250
Die Torjägerliste (Stand 10.08.)
1. Lukáš Nečas (SC Zwiesel) 4 Tore
1. Marco Reichenberger (FC Langdorf) 4 Tore
4 Akteure haben 3 Tore erzielt
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der TV Geisenhausen musste den ersten Punktverlust der noch jungen Saison hinnehmen - und der wäre durchaus vermeidbar gewesen! Denn die Hausherren führten gegen den personell schon vor der Pause dezimierten FC Leibersdorf - Shahin Moslemi sah kurz vor Halbzeit glatt Rot - bis in die Nachspielzeit mit 2:1. Doch wacker kämpfende Gäste aus Leibersdorf kamen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich!
Was tut sich im Tabellenkeller?
Die SG Offenstetten/Rohr bringt bislang kein Bein auf den Platz. Beim Bezirksliga-Absteiger SV Sallach setzte es eine empfindliche 1:5-Pleite. Während die Sallacher nach dem ersten Saisonsieg anschließend auf dem Gäubodenfest in Straubing bei einer kühlen Maß aufatmen durften, liest sich die Bilanz der SG alarmierend: 0 Punkte, 2:10 Tore und Tabellenletzter...
Auch Neuling Laberweinting tut sich eine Etage höher noch schwer. Gegen Abensberg (0:3) setzte es die dritte Pleite im dritten Spiel.
Die Zuschauermagneten
1. TV Geisenhausen - FC Leibersdorf 2:2 - Zuschauer: 200
1. SV Sallach - SG Offenstetten/Rohr 5:1 - Zuschauer: 200
3. VfR Laberweinting - TSV Abensberg 0:3 - Zuschauer: 150
Die Torjägerliste (Stand 10.08.)
1. Aron Aunkofer (TSV Abensberg) 5 Tore
2. Aldo Lamcaj (Eintracht Landshut) 4 Tore
3. Ibrahim Aliev (TV Geisenhausen) 3 Tore
3. Stefan Zaha (SG WiBiKi) 3 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Beeindruckend! Der SV-DJK Wittibreut eilt weiter von Sieg zu Sieg und hat das schwierige Auswärtsspiel in Vilsbiburg formidabel gemeistert. Mit 4:0 setzten sich am Ende die Wittibreuter durch. Durchaus ein Fingerzeig!
Jalinous-Festspiele in Vilsbiburg - >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Die TuS 1860 Pfarrkirchen hat nach dem fulminanten 7:0-Heimauftakt nachlegen können und das Derby in Hebertsfelden mit 3:2 gewonnen. In der Schlussphase machte die TuS aus einem 1:2-Rückstand noch einen Sieg.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Nach der späten wie bitteren Derbypleite gegen Pfarrkirchen wartet der SV Heberstfelden weiter auf den ersten Punktgewinn. Zum ersten Saisonsieg reichte es für die Vilstallöwen erneut nicht, doch mit dem 0:0 beim Aufsteiger SG Dornach/Roßbach hat der FC Velden-Eberspoint zumindest den ersten Zähler einfahren können.
Die Zuschauermagneten
1. DJK-TSV Dietfurt - SC Aufhausen 2:3 - Zuschauer: 208
2. SV Hebertsfelden - TuS 1860 Pfarrkirchen 2:3 - Zuschauer: 160
3. SG Dornach/Rossbach - FC Velden-Eberspoint 0:0 - Zuschauer: 150
Die Torjägerliste (Stand 10.08.)
6 Akteure haben 3 Tore erzielt
Felix Heudecker, Pascal Dirnaichner (beide TuS 1860 Pfarrkirchen), Dominik Leitner (DJK-TSV Dietfurt), Aaron Hafner (SV-DJK Wittibreut), Adrian Feil (ASCK Simbach), Armin Leitl (SG Dornach/Roßbach)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott!