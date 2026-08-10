Kreisligen: Schöfweg setzt Maßstäbe - Aigingers Saisontore 5 bis 8! Übersicht: Das hat sich am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen getan von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Simon Weinberger (vorne) und die Schöfweger setzten in Neuhausen eine richtige Duftmarke. – Foto: Harry Rindler

Der dritte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist absolviert - und es hat sich wieder einiges getan! Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost



Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der "kleine" Sturm kommt in der Frühphase der Saison wie ein Orkan daher! Nächster klarer 4:1-Sieg in Röhrnbach, dritter Dreier im dritten Spiel. Ingesamt schon 14 (!) Treffer erzielt. Mann des Tages in Röhrnbach war zweifelsohne Paul Aiginger. Der 19-Jährige erzielte alle vier Treffer und hat damit schon acht Saisontore auf dem Konto. Wow!

Drittes Spiel, dritter Sieg für die Kreisliga-Mannschaft des FC Sturm. Paul Aiginger (vorne) erzielte dabei gleich alle vier Treffer! – Foto: Robert Geisler







Akrobatisch: Andreas Jessberger und der SV Auerbach holten gegen Geiersthal den zweiten Saisonsieg. – Foto: Harry Rindler

Hinter den Schöfwegern hat sich der SV Auerbach eingereiht. Der SVA holte einen 3:2-Heimsieg vor 300 Zuschauern gegen den Aufsteiger aus Geiersthal, musste zwar am Ende nochmal unnötig zittern, hat aber nun auch schon sieben Punkte auf dem Konto. Was tut sich im Tabellenkeller?

Weiterhin ein hartes Brot bleibt die Kreisliga für den SV Habischried. Der Aufsteiger verlor das Duell der bisher punktlosen Teams am Ende deutlich mit 1:4 beim SV Haibach und wartet weiter auf die ersten Zähler. Auch der SV Prackenbach tut sich noch schwer, beim SC Zwiesel kassierte der Neuling eine 2:5-Niederlage.



Die Zuschauermagneten

1. TSV Regen - FC Langdorf 2:2 - Zuschauer: 400

2. SV Auerbach - SV Geiersthal 2:1 - Zuschauer: 300

3. SpVgg Niederalteich - TSV Lindberg 3:0 - Zuschauer: 250 Die Torjägerliste (Stand 10.08.)

1. Lukáš Nečas (SC Zwiesel) 4 Tore

1. Marco Reichenberger (FC Langdorf) 4 Tore

4 Akteure haben 3 Tore erzielt

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TV Geisenhausen musste den ersten Punktverlust der noch jungen Saison hinnehmen - und der wäre durchaus vermeidbar gewesen! Denn die Hausherren führten gegen den personell schon vor der Pause dezimierten FC Leibersdorf - Shahin Moslemi sah kurz vor Halbzeit glatt Rot - bis in die Nachspielzeit mit 2:1. Doch wacker kämpfende Gäste aus Leibersdorf kamen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich!





Aufatmen beim SV Sallach: Der Bezirksliga-Absteiger hat den ersten Saisonsieg einfahren können. – Foto: Alfred Brumbauer