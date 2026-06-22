Kreisligen Regensburg: So sehen die ersten Spieltage aus

Der langjährige Bezirksligist FC Thalmassing (links Nico Schmid) startet nach dem Abstieg in der Kreisliga 1. – Foto: Felix Schmautz

Knapp vier Wochen zum Einspielen verbleibt den 28 Kreisligisten im Fußballkreis Regensburg, ehe die Punktejagd wieder losgeht. Die Saison 2026/27 steht vor der Tür. Inzwischen haben die Spielleiter die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt, welche am Wochenende an die Vereine verschickt wurden. Es handelt sich um eine vorläufige Variante, heißt einzelne Spieltermine können sich noch verschieben. Die Paarungen sowie der Rahmenterminplan sind aber endgültig. Beide Kreisliga-Staffeln starten am Freitag, den 17. Juni, mit jeweils drei Begegnungen in die neue Saison. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist am 31. Oktober angesetzt.



Insgesamt nehmen die Kreisliga 1 und 2 neun neue Mannschaften auf. Darunter gleich vier Absteiger aus der Bezirksliga. Der FC Thalmassing und der FSV Prüfening starten in der „Einser“, der FC Pielenhofen-Adlersberg und der SV Töging in der „Zweier“. Außerdem bereichern fünf Aufsteiger das Kreisoberhaus: der TSV Oberisling, der SV Sünching und der SV Türk Genclik Regensburg (alle Kreisliga 1) sowie der TSV Deuerling und der SV Leonberg (Kreisliga 2). Wir haben jeweils die ersten vier Spieltage für Euch zusammengefasst: