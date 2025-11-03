Kreisligen: Raigering düpiert Königstein, Trabitz stürmt das "Kreinzl"

Es war aufgrund der Wetterentwicklungen der letzten Tage schon fast zu vermuten, dass die Oberpfalz von einer Absagenflut bei den Matches der Amateurfußballer heimgesucht werden könnte. Nun, so schlimm, wie die Landesliga Mitte - da ging bei sieben von neun angesetzten Spielen nichts - war es bei den beiden Kreisligen des Spielkreises Amberg/Weiden nicht, dennoch gestaltete sich der 15. Spieltag als ein verkürztes Programm. Wurden in der Nordstaffel drei Spiele abgesagt, fielen im Süden zwei Partien den schlechten Wetterverhältnissen zum Opfer.
Kreisliga Nord - 15. Spieltag:
Blicken wir zunächst auf die ausgetragenen Partien im Norden: Da nutzten die beiden Verfolger das unfreiwillige Pausieren des Spitzenreiters SV 08 Auerbach (1./37) sich diesem punktemässig zu nähern. "Vize" SpVgg Trabitz (2./35) nahm die Hürde TSV Erbendorf (7./21) und gewann im Kreinzl-Stadion mit 3:0. Der Rangdritte SV Grafenwöhr (3./33) schlug ein erneutes Mal entscheidend in der "Overtime" zu, um beim FC Tremmersdorf (5./22) mit 2:1 die Oberhand zu behalten. Nichts erbten zwei Teams, die aktuell auf den Abstiegsplätzen ihr Dasein fristen: Für das Tabellenschlußlicht SV Kohlberg (14./4) zieht sich die Schlinge nach dem 2:4 gegen den VfB Rothenstadt (9./16) immer mehr zu und auch für den SC Kirchenthumbach (13./9) bleibt die Lage nach dem 0:1 gegen den TSV Reuth (6./21) unverändert prekär.
Anders, als im Hinspiel, als sich das Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten zur "engen Kiste" entwickelte und man sich in vielen Phasen auf Augenhöhe begegnete, liessen die favorisierten Gäste am Sonntagnachmittag von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie als Sieger den Platz verlassen würden. Gegen eine über weite Strecken enttäuschende Steinwaldelf hatte den Tabellenzweite die Zügel stets in der Hand und drückte mit drei Treffern die Kräfteverhältnisse auf dem tiefen, grünen Geläuf auch in Zahlen aus.
"Im Spiel gegen Trabitz hat heute von Anfang an die Überzeugung gefehlt, auch gegen die Topmannschaften der Liga bestehen zu können. Wir haben heute alles vermissen lassen, was es braucht, ein Spiel zu gewinnen. Nächste Woche ist haben wir wieder die Möglichkeit es besser zu machen. Trabitz war heute der verdiente Sieger", so TSV-Coach Benny Scheidler am Sonntagabend.
"Unsere Mannschaft sicherte sich im Auswärtsspiel beim TSV Erbendorf trotz schwieriger Platzverhältnisse einen verdienten 3:0-Erfolg. Von Anfang an zeigte das Team Wille und Konzentration. In der 21. Minute brachte Dominik Zawal das Team mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte unser Eigengewächs Abou nach einer schönen Kombination auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft fokussiert und spielbestimmend und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand setzte Ludwig Tannhäuser in der Schlussphase. Der Sieg auf dem schwer bespielbaren Platz unterstreicht die starke Form der Mannschaft, die damit wichtige Punkte sammelt und weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze bleibt", so die Zusammenfassung von Gästetrainer Thomas Baier.
Tore: 0:1 Dominik Zawal (21.), 0:2 Aboubakari Kassoum (45.+2), 0:3 Ludwig Tannhäuser (68.) - Schiedsrichter: Hannes Hörath - Zuschauer: 150
Auch, wenn der letztlich spielentscheidende Treffer erst in der "Overtime" fiel, der Sieg der Gäste war aufgrund einer starken zweiten Halbzeit der SVG nicht unverdient. Dabei gehörte dem Gastgeber der erste Spielabschnitt, der Führungstreffer war eine Konsequenz daraus, ja der FCT hätte kurz nach Wiederbeginn sogar auf 2:0 erhöhen können, was dem Spiel der Einheimischen sicherlich mehr Ruhe gegeben hätte. Doch es kam anders. Die Gäste glichen aus, bestimmten dann deutlich die Szenerie und drückten dann eindrucksvoll aufs Gaspedal in einem hitzigen, bisweilen mit harten Bandagen geführten Derby. Der eingewechselte 19jährige Ben Beer sollte schließlich zum Matchwinner für die Bafra-Truppe avancieren.
"Ein spannendes Derby, in dem uns die erste Hälfte gehörte und Grafenwöhr klar die zweite. Sie haben mit ihren Einwechslungen noch einmal einen Schub erfahren, was bei uns aktuell leider nicht möglich ist. So ist der Grafenwöhrer Sieg am Ende auch verdient. Hut ab dennoch vor meinen Jungs, sie haben alles gegeben, es hat aber leider nicht gereicht. Glückwunsch nach Grafenwöhr, natürlich sind wir enttäuscht, das ist klar", so FC-Coach Robert Schäffler.
"Die Führung zur Halbzeit für den FC ging in Ordnung, er hatte mehr investiert, war bissiger in den Zweikämpfen und hatte auch die ein oder andere Torchance. Nachdem meine linke Seite vor der Pause nicht auf der Höhe war, haben wir sie ausgewechselt, was uns gut tat. Dass wir nach der Pause zulegen mussten, war uns klar. Und das haben wir - so denke ich - auch eindrucksvoll getan. Wir haben den FC hinten reingedrängt und haben den absoluten Willen gezeigt, das Ding zu ziehen. Dass wir wieder so spät treffen, zeigt den Charakter der Mannschaft und zeigt, dass sie bis zum Ende immer an sich glaubt. Aufgrund der zweiten Hälfte - ingesamt würde ich sagen waren die Anteile 55:45 - geht unser Sieg in Ordnung. Natürlich immer ein tolles Gefühl, wenn es spät noch klappt", so Gästetrainer Bobby Bafra.
Tore: 1:0 Patrick Dittner (30.), 1:1 Alexander Dobmann (49,), 1:2 Ben Beer (90.+2) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 300
41 Minuten lang gab der SV Kohlberg dem Vorhaben Nahrung, endlich den ersten Dreier einzufahren. Ein frühes Führungstor, die Spielführung übernehmend, kam die Heimelf zu mehreren Einschußchancen, ohne diese gewinnbringend zu nutzen. Die Gäste enttäuschten zunächst, ihr in der Schlußphase des ersten Abschnitts überraschend markierter Ausgleich weckte sie aus ihrer Lethargie. Nach der Pause ein verändertes Bild. Rothenstadt entschlossen, riß das Ruder an sich und zog gegen einen völlig den Faden verlierenden Gastgeber auf 4:1 davon, ehe dem SVK mit dem zweiten Treffer nur noch eine Ergebniskosmetik gelang.
"Es soll einfach nicht sein. Da arbeiten wir die erste Halbzeit sehr gut gegen den Ball, erarbeiten uns Torchancen, gehen nach 14 Minuten in Führung, haben alles im Griff, spielen mutig nach vorne und verpassen es wieder, nachzulegen - Chancen hatten wir genügend. Im Grunde haben wir eine Chance vor der Pause zugelassen, weil wir nach einem Freistoß für uns nicht hinter den Ball gekommen sind und dann steht es plötzlich 1:1, quasi aus dem Nichts. In der zweiten Hälfte haben wir dann aufgehört, Fussball zu spielen, es war, als hätte uns jemand den Schalter umgelegt. Rothenstadt kam besser aus der Kabine und hatte in Hälfte 2 die größeren Spielanteile. Somit hat der VfB am Ende die 3 Punkte mitgenommen, weil er es einfach mehr wollte. Man muss knallhart sagen, es wurde in der Vergangenheit klar versäumt, das Team zu entwickeln und auf den Herrenfussball einzustellen. Das ist einfach zu wenig. Ich mache da der Mannschaft in keinster Weise einen Vorwurf. Wir bleiben dabei, uns weiter zu entwickeln und blicken in die Zukunft - Potential besteht definitiv. Dass die Mannschaft in vier Wochen das nicht aufholen kann, was in den letzten Monaten nicht stattgefunden hat, ist auch klar", so die deutlichen Worte von SVK-Coach Eugenio Wild.
"Die erste Halbzeit haben wir bis zum 1:1 komplett verschlafen. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir können und konnten das wirklich starke Umschaltspiel des Gegners nicht unterbinden, obwohl wir wussten, dass dies eine der Stärken von Kohlberg ist. Nach der Pause zeigte sich ein anderes Spiel: Wir haben uns auf den tiefen Platz eingestellt und Kohlberg letztlich in die Knie gezwungen", sagte Gästespielertrainer Manuel Funk.
Tore: 1:0 Dominik Bredow (14.), 1:1 Julian Rost (41.), 1:2 und 1:3 (50./72.), 1:4 Julian Rost (81.), 2:4 Dominik Bredow (90.+3) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 70
Mit dem knappsten aller Ergebnisse siegte die Elf des Trainerduos Wildenauer/Bächer beim abstiegsgefährdeten Gastgeber, der dadurch im Keller weiterhin auf der Stelle tritt. Leichte Vorteile für die Gäste vor dem Pausentee, gleichverteilte Spielanteile nach der Pause mit Chancen hüben wie drüben sahen die Fans, ehe der TSV nach einem Platzverweis in Unterzahl die Endphase der Partie bestreiten musste. Der SC sah nun die Möglichkeit wachsen, das Spiel in seine Richtung zu drehen und erhöhte den Druck. Die cleveren Gäste allerdings standen gut und setzten im Anschluß an einen geschickt vorgetragenen Konterangriff durch Fabian Höcht den spielenscheidenden Nadelstich.
"Eine sehr bittere Pille, die wir schlucken müssen. Unser aufopferungsvoller Kampf wurde in einem Spiel, in dem der Gegner zwar mehr Ballbesitz hatte, es jedoch gute Chancen auf beiden Seiten gab, leider nicht belohnt. Besonders bitter für uns ist, dass unsere größte Torchance auf die Führung - als Yannick Gutte allein aufs gegnerische Tor zulief - durch ein unfaires Einsteigen eines Abwehrspielers kurz vor dem Strafraum vereitelt wurde. Zwar gab es den berechtigten Platzverweis, jedoch können wir uns davon am Ende auch nichts kaufen. Uns ärgert das heutige Spiel und wollen unbedingt eine Reaktion zeigen. Ob der ein oder andere von unserer langen Verletztenliste noch vor der Winterpause zurückkehren wird, bleibt abzuwarten“, so Marcel Lohner, Sportlicher Leiter des SCK.
"Heute hatten wir in den ersten 5 Minuten noch leichte Probleme ins Spiel zu finden. Aber anschließend haben wir uns an den schwer bespielbaren Platz gewöhnt und das Heft in die Hand genommen. Leider konnten wir unsere Chancen nicht in ein Tor ummünzen. Die zweite Halbzeit war lange ausgeglichen, nach der Roten Karte haben wir uns zuerst aufs Verteidigen konzentriert. Ein clever vorgetragener Konter hat uns auf die Siegerstraße geführt. Über das ganze Spiel gesehen hatten wir die besseren Chancen, mehr Spielanteile und haben dadurch verdient gewonnen", sagte Tom Wildenauer, Spielercoach der Gäste aus Reuth.
Beleuchten wir die höchste Liga im Süden unseres Spielkreises, da sammelte der SV Raigering (1./34) "Big Points" im Topduell mit einem der größten Widersacher, dem TSV Königstein (4./29), den er deutlich mit 4:0 in die Schranken wies. Nachdem der 1. FC Rieden zur Untätigkeit verurteilt wurde, hievte sich die DJK Ursensollen (2./31) nach dem 2:1 in Edelsfeld (11./13) zurück auf Platz 2. Heranrücken an die vorderen Ränge konnte der TuS Rosenberg (5./27) mit dem 5:2 gegen den ASV Haselmühl (13./8). Schauen wir noch auf zwei Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken, beide konnten am Wochenende nichts gegen ihre unverändert ernste Lage tun. Der SV Köfering (14./7) verlor mit 1:2 gegen den sich weiter im Aufschwung befindlichen TuS WE Hirschau (10./16) und auch der SC Luhe-Wildenau II (12./12) zog den Kürzeren, entführte doch der SV Schmidmühlen (9./18) mit 3:2 alle drei wichtigen Punkte aus dem Michael-Höhbauer-Stadion.
Kreisliga Süd - 15. Spieltag
Die Frühphase der Partie gehörte dem Gast, der sich mit dem 1:0 nach 13 Minuten auch dafür belohnte. Dieser Treffer verlieh dem Spiel der Kaolinstädter aber keine Sicherheit, der SVK antwortete nun energisch, riss das Spiel an sich, ohne jedoch Zählbares daraus zu machen. Erst in der Endphase von Abschnitt 1 gelang es Hirschau wieder, sich besser in Szene zu setzen. Nach dem Pausentee übernahmen die Gäste dann sofort die Spielführung, schafften es aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. So dauerte es bis hinein in die Schlußphase, ehe das 0:2 eine Vorentscheidung zu bringen schien (75.). Sechs Minuten später brachte der Anschlußtreffer den SVK wieder heran, machte das Match noch einmal "scharf", am Ende brachte Hirschau den knappen Vorsprung - letztlich verdient - über die Zeit.
"Das Spiel durch zwei Weitschüsse zu verlieren, ist doppelt bitter. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch das Pech verfolgt uns. So ein Spiel verlierst du halt, wenn du ganz unten stehst. Hirschau hatte die bessere spielerische Qualität, das gebe ich zu. Kämpferisch gaben sich beide Mannschaften ein sehr gutes Duell. Doch belohnt wurde wiederum der Gegner. Ich will nicht sagen, dass ein Sieg möglich gewesen wäre, aber ein Punkt war definitiv möglich", so SVK-Coach Christian Helleder.
"Es war das erwartet zweikampfbetonte Spiel auf dem kleinen Trainingsplatz. Bei schwierigen Platzbedingungen war von Beginn an klar, dass die Mannschaft das Spiel gewinnt, die den Kampf besser annimmt. Wir sind besser in das Spiel hinein gekommen und verdient mit 1:0 in der 13. Minute in Führung gegangen. Das Tor hat unserem Spiel aber nicht gut getan. Im Gegenteil - nach dem Tor fand Köfering besser ins Spiel und wir waren zu weit von den Gegenspielern weg. Zum Ende der ersten Halbzeit haben wir wieder besser Zugriff zum Spiel bekommen. Im zweiten Abschnitt waren wir die bessere Mannschaft, bei zahlreichen guten Torchancen haben wir es aber verpasst, früher das 2:0 zu erzielen. In der 75. Minute dann doch der erlösende zweite Treffer. In der 81. Minute kam Köfering durch einen Standard zum Anschlusstreffer, da waren wir zu passiv. So wurde es nochmal unnötig spannend. Am Ende war es ein Sieg, den sich die Mannschaft bei den schwierigen Platzverhältnissen verdient hat, weil sie bis zum Ende als Einheit gekämpft hat", so das ausführliche Resümee von Gästespielercoach Andi Meyer.
Tore: 0:1 Andreas Meyer (13.), 0:2 Noah Fellner (75.), 1:2 Berhat Jundi Hadji (81.) - Schiedsrichter: Andreas Nistschuk - Zuschauer: 80
Ein Treffer in der Schlußphase bescherte dem favorisierten Gast den erhofften Auswärtsdreier. Dabei erwies sich das Gastspiel am Hahnenkamm wie erwartet als hartes Stück Arbeit für die DJK, denn vor dem Pausentee bestimmte überraschend die Heimelf das Geschehen, so war der Führungstreffer nach einer halben Stunde auch verdient. Unmittelbar nach Wiederbeginn dann der Knackpunkt des Spiels, der das Pendel in Richtung der Gäste ausschlagen ließ. FCEler Martin Dehling erhielt Gelb-Rot, die Kotzbauer-Elf übernahm in Überzahl das Ruder und wendete schließlich in der "Crunchtime" des Matches noch das Blatt.
"Wieder ein gutes Spiel meiner Mannschaft, wieder keine Punkte. Nach einer starken ersten Halbzeit, in der wir verdient das Führungstor erzielten, bekamen wir gleich nach dem Wiederbeginn einen Platzverweis. Wenige Minuten später fiel der Ausgleich für die Gäste. Trotzdem schafften wir es, in Unterzahl ein ebenbürtiger Gegner zu sein - auch gegen alle Widrigkeiten, die wir nicht beeinflussen konnten. Dass ein abgefälschter Schuss gegen Spielende das Siegtor für die Gäste bedeutete, passt in unser momentanes Bild. Aber schon nächste Woche werden wir wieder ein unangenehmer Gegner sein und alles daransetzen, das Spiel für uns zu entscheiden", so FCE-Coach Martin Dehling.
"Das war heute das erwartet schwere Spiel auf einem richtig tiefen Platz. Edelsfeld war von Anfang an aggressiv und bissig, wir haben in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel gefunden und daher verdient das 0:1 kassiert. Nach der Pause - und dem Platzverweis für Edelsfeld - lief es dann besser. Wir haben mehr Druck gemacht und uns mit zwei Toren belohnt. Das 3:1 hätten wir vielleicht früher klarmachen können, aber am Ende nehmen wir den - zugegeben etwas glücklichen - Sieg gerne mit. Erwähnen möchte ich noch eine Szene rund um unseren Torwart: Nach einem angeblichen Handspiel außerhalb des Strafraums zeigte der Schiri zunächst Rot. Nach Rücksprache mit seinen Assistenten wurde die Entscheidung aber korrigiert – völlig zurecht! Starke und faire Reaktion vom Schiedsrichterteam", sagte Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer.
Tore: 1:0 Simon Strehl (34.), 1:1 David Weber (49.), 1:2 Sven Weizer (82.) - Schiedsrichter: Lukas Groher - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Gelb-Rot für Patrick Dehling (47./FCE).
"Unnötige Heimpleite für den Aufsteiger. Mit vier Spielern aus dem Landesligakader in der Startelf schafft es die Heimelf nicht, sich vorne konsequent in Szene zu setzen und macht dann in der Abwehr die entscheidenden drei individuellen Fehler", so Live-Tickerer Maximilian Biehler in seiner Zusammenfassung einer Partie, in der den Gästen der von beiden Seiten angestrebte "kleine" Befreiungsschlag gelang. Per direktem Freistoß brachte sich der SVS in Front, ein abgefälschter 18 Meter-Schuß brachte kurz vor dem Pausentee den Gleichstand. Als die Heimelf nach Wiederbeginn am Drücker schien, erhielt sie nach Fehler des eigenen Keepers in der Spieleröffnung durch das 1:2 den nächsten Rückschlag. Der SC kämpfte sich zurück und antwortete in Spielminute 73, als Caner Güsmüsbas einen Steckpaß Enrico Kellner zum Ausgleich verwertete. Doch die Freude währte nur vier Minuten, Philipp Hofmanns Kopfballtreffer nach Linksflanke auf den langen Pfosten ließ die Gäste auf die Siegerstrasse einbiegen. Alle Bemühungen des SC, zumindest noch einen Punkt zu retten, waren in der Schlußphase vergebens.
"Ein kampfbetontes Spiel gegen eine gute defensive Mannschaft. Leider haben wir uns durch drei vermeidbare Fehler selbst geschlagen. Die Gegentreffer fielen immer dann, wenn wir am Drücker waren. Ein Aufwärtstrend war auf jeden Fall erkennbar. Jetzt gilt es die individuellen Fehler abzustellen und defensiv besser und konsequenter zu verteidigen", so der neue Coach des SC, Dieter Scheler.
"Ein wie erwartet intensives und kampfbetontes Spiel gegen einen Gegner, der sich mit einigen Spielern aus dem Landesligakader verstärkt hatte. Trotz allem hielten wir sehr gut dagegen und zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben uns für unseren Aufwand belohnt und konnten drei wichtige Punkte einfahren", so ein sehr zufriedener Gästespielertrainer Alex Greger.
Tore: 0:1 Timo Feuerer (34.), 1:1 Julian Kiener (45.+1), 1:2 Lukas Härtl (64.), 2:2 Caner Güsmüsbas (73.), 2:3 Philipp Hofmann (77.) - Schiedsrichter: Sebastian Völkl - Zuschauer: 80
Eine enttäuschende, von individuellen Fehlern durchzogene zweite Hälfte kostete den Gästen die Chance, Zählbares aus dem Aicher Stadion mitzunehmen. Bot der ASV dem Favoriten vor dem Pausentee noch bestens Paroli und hätte im "best case" sogar mit einem Vorsprung die Kabinen aufsuchen können, leisteten sich die Schuster-Schützlinge in Halbzeit 2 wieder "Böcke" die der TuS eiskalt ausnutzte. Herausragend an diesem Nachmittag Spielertrainer Dennis Kramer, der drei Mal einlochte. Beide Seiten fassen die Geschehnisse zusammen:
"Ich denke, es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Im ersten Durchgang waren wir nicht zwingend genug und Haselmühl hat es seinerseits gut gemacht, hat immer wieder schnell umgeschalten und ist so auch zu zwei Toren gekommen. Letztendlich fanden wir darauf immer eine Antwort, konnten aber keinesfalls zufrieden sein. Nach dem Wechsel waren wir dann griffiger und hatten das Spiel dann auch gut im Griff. Kompliment an die Mannschaft für die Antwort in der zweiten Hälfte, jeder hat seinen Teil beigetragen. Jetzt gilt es, darauf aufzubauen und die Leistung nächste Woche zu bestätigen", so TuS Spielertrainer Dennis Kramer.
"Eine absolut unnötige Niederlage. Waren wir in Halbzeit 1 doch sehr gut im Spiel und müssen eigentlich schon mit einer Führung in die Pause gehen. Was dann allerdings im zweiten Abschnitt 2te passiert, ist nicht mehr zu erklären. Wenn wir weiterhin solche Fehler machen, haben wir es auch nicht verdient, in der Kreisliga zu spielen. Solche billigen Gegentore führen immer wieder dazu, dass wir punktlos bleiben. Da müssen sich gewisse Spieler auch einfach mal hinterfragen, da solch grobe Fehler in fast jedem Spiel auftreten. Die Zeit, sich alles immer schön zu reden, muss endlich vorbei sein", so die deutlichen Worte von Gästetrainer Dominik Schuster an seine Mannschaft.
Tore: 0:1 Daniel Ibler (6.), 1:1 Dennis Kramer (19.), 1:2 Aaron Preischl (26.), 2:2 Dennis Kramer (29.), 3:2 Raphael Söhnlein (47.), 4:2 Dennis Kramer (57.), 5:2 Ben Falk (83.) - Schiedsrichter: Luca Scharf - Zuschauer: 85
Deutlich behielten die Panduren in diesem Spitzenspiel die Oberhand und zeigten damit eine eindrucksvolle Antwort auf die Niederlage am letzten Wochenende in Hirschau. Dabei spielten der Kratzer-Elf zwei Geschehnisse des ersten Abschnitts bestens in die Karten. Nach frühem 1:0 produzierten die Gäste ein Eigentor, zudem wurde der Schütze dieses Treffers nur wenig später des Feldes verwiesen. So entwickelte sich früh eine Partie, die der SVR in numerischer Überzahl zu jeder Phase kontrollierte und die Offensivbemühungen der Gäste zumeist schon im Keim erstickte. Ein Doppelschlag innerhalb von zwei Zeigerumdrehungen sollte Mitte der Halbzeit 2 dann schon früh den Deckel auf den Raigeringer Heimsieg legen.
"Der Spielverlauf war top für uns: Durch eine Standardsituation gingen wir in Führung, ein individueller Fehler vom Gegner brachte uns das 2:0 und die Rote Karte noch in der ersten Halbzeit einen entscheidenden Vorteil. Möchte auch erwähnen, daß wir Königstein keine einzige Tormöglichkeit gegeben haben und somit verdient gewonnen haben. Aus einer starken Mannschaftsleistung möchte ich Maxi Ottmann herausheben, dem ein Sonderlob gebührt", so das Statement eines sehr zufriedenen SVR-Coaches Martin Kratzer.
Anders die Stimmungslage des enttäuschten Gästetrainers Roland Winkler: "Zwei Gastgeschenke und eine fragwürdige Rote Karte in der ersten Halbzeit waren sicherlich ausschlaggebend für die Niederlage. Auf rutschigem Boden konnten wir über das gesamte Spiel nicht unseren Plan umsetzen. Zudem muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir nicht eine Torchance hatten. Der Sieg geht in Ordnung, Glückwunsch an den SV Raigering. Für uns ein gebrauchter Tag!"
Tore: 1:0 Christian Dowridge (11.), 2:0 Florian Schuh (19./Eigentor), 3:0 Timo Rubenbauer (62./Strafstoß), 4:0 Elias Segerer (64.) - Schiedsrichter: Sebastian Völkl - Zuschauer: 200 - Platzverweis: Rot für Florian Schuh (23./Königstein)
