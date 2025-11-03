Kreisligen: Raigering düpiert Königstein, Trabitz stürmt das "Kreinzl"

Kreisliga Nord - 15. Spieltag: Blicken wir zunächst auf die ausgetragenen Partien im Norden: Da nutzten die beiden Verfolger das unfreiwillige Pausieren des Spitzenreiters SV 08 Auerbach (1./37) sich diesem punktemässig zu nähern. "Vize" SpVgg Trabitz (2./35) nahm die Hürde TSV Erbendorf (7./21) und gewann im Kreinzl-Stadion mit 3:0. Der Rangdritte SV Grafenwöhr (3./33) schlug ein erneutes Mal entscheidend in der "Overtime" zu, um beim FC Tremmersdorf (5./22) mit 2:1 die Oberhand zu behalten. Nichts erbten zwei Teams, die aktuell auf den Abstiegsplätzen ihr Dasein fristen: Für das Tabellenschlußlicht SV Kohlberg (14./4) zieht sich die Schlinge nach dem 2:4 gegen den VfB Rothenstadt (9./16) immer mehr zu und auch für den SC Kirchenthumbach (13./9) bleibt die Lage nach dem 0:1 gegen den TSV Reuth (6./21) unverändert prekär.

Anders, als im Hinspiel, als sich das Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten zur "engen Kiste" entwickelte und man sich in vielen Phasen auf Augenhöhe begegnete, liessen die favorisierten Gäste am Sonntagnachmittag von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie als Sieger den Platz verlassen würden. Gegen eine über weite Strecken enttäuschende Steinwaldelf hatte den Tabellenzweite die Zügel stets in der Hand und drückte mit drei Treffern die Kräfteverhältnisse auf dem tiefen, grünen Geläuf auch in Zahlen aus. "Im Spiel gegen Trabitz hat heute von Anfang an die Überzeugung gefehlt, auch gegen die Topmannschaften der Liga bestehen zu können. Wir haben heute alles vermissen lassen, was es braucht, ein Spiel zu gewinnen. Nächste Woche ist haben wir wieder die Möglichkeit es besser zu machen. Trabitz war heute der verdiente Sieger", so TSV-Coach Benny Scheidler am Sonntagabend. "Unsere Mannschaft sicherte sich im Auswärtsspiel beim TSV Erbendorf trotz schwieriger Platzverhältnisse einen verdienten 3:0-Erfolg. Von Anfang an zeigte das Team Wille und Konzentration. In der 21. Minute brachte Dominik Zawal das Team mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte unser Eigengewächs Abou nach einer schönen Kombination auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft fokussiert und spielbestimmend und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand setzte Ludwig Tannhäuser in der Schlussphase. Der Sieg auf dem schwer bespielbaren Platz unterstreicht die starke Form der Mannschaft, die damit wichtige Punkte sammelt und weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze bleibt", so die Zusammenfassung von Gästetrainer Thomas Baier. Tore: 0:1 Dominik Zawal (21.), 0:2 Aboubakari Kassoum (45.+2), 0:3 Ludwig Tannhäuser (68.) - Schiedsrichter: Hannes Hörath - Zuschauer: 150

Auch, wenn der letztlich spielentscheidende Treffer erst in der "Overtime" fiel, der Sieg der Gäste war aufgrund einer starken zweiten Halbzeit der SVG nicht unverdient. Dabei gehörte dem Gastgeber der erste Spielabschnitt, der Führungstreffer war eine Konsequenz daraus, ja der FCT hätte kurz nach Wiederbeginn sogar auf 2:0 erhöhen können, was dem Spiel der Einheimischen sicherlich mehr Ruhe gegeben hätte. Doch es kam anders. Die Gäste glichen aus, bestimmten dann deutlich die Szenerie und drückten dann eindrucksvoll aufs Gaspedal in einem hitzigen, bisweilen mit harten Bandagen geführten Derby. Der eingewechselte 19jährige Ben Beer sollte schließlich zum Matchwinner für die Bafra-Truppe avancieren. "Ein spannendes Derby, in dem uns die erste Hälfte gehörte und Grafenwöhr klar die zweite. Sie haben mit ihren Einwechslungen noch einmal einen Schub erfahren, was bei uns aktuell leider nicht möglich ist. So ist der Grafenwöhrer Sieg am Ende auch verdient. Hut ab dennoch vor meinen Jungs, sie haben alles gegeben, es hat aber leider nicht gereicht. Glückwunsch nach Grafenwöhr, natürlich sind wir enttäuscht, das ist klar", so FC-Coach Robert Schäffler. "Die Führung zur Halbzeit für den FC ging in Ordnung, er hatte mehr investiert, war bissiger in den Zweikämpfen und hatte auch die ein oder andere Torchance. Nachdem meine linke Seite vor der Pause nicht auf der Höhe war, haben wir sie ausgewechselt, was uns gut tat. Dass wir nach der Pause zulegen mussten, war uns klar. Und das haben wir - so denke ich - auch eindrucksvoll getan. Wir haben den FC hinten reingedrängt und haben den absoluten Willen gezeigt, das Ding zu ziehen. Dass wir wieder so spät treffen, zeigt den Charakter der Mannschaft und zeigt, dass sie bis zum Ende immer an sich glaubt. Aufgrund der zweiten Hälfte - ingesamt würde ich sagen waren die Anteile 55:45 - geht unser Sieg in Ordnung. Natürlich immer ein tolles Gefühl, wenn es spät noch klappt", so Gästetrainer Bobby Bafra. Tore: 1:0 Patrick Dittner (30.), 1:1 Alexander Dobmann (49,), 1:2 Ben Beer (90.+2) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 300

41 Minuten lang gab der SV Kohlberg dem Vorhaben Nahrung, endlich den ersten Dreier einzufahren. Ein frühes Führungstor, die Spielführung übernehmend, kam die Heimelf zu mehreren Einschußchancen, ohne diese gewinnbringend zu nutzen. Die Gäste enttäuschten zunächst, ihr in der Schlußphase des ersten Abschnitts überraschend markierter Ausgleich weckte sie aus ihrer Lethargie. Nach der Pause ein verändertes Bild. Rothenstadt entschlossen, riß das Ruder an sich und zog gegen einen völlig den Faden verlierenden Gastgeber auf 4:1 davon, ehe dem SVK mit dem zweiten Treffer nur noch eine Ergebniskosmetik gelang. "Es soll einfach nicht sein. Da arbeiten wir die erste Halbzeit sehr gut gegen den Ball, erarbeiten uns Torchancen, gehen nach 14 Minuten in Führung, haben alles im Griff, spielen mutig nach vorne und verpassen es wieder, nachzulegen - Chancen hatten wir genügend. Im Grunde haben wir eine Chance vor der Pause zugelassen, weil wir nach einem Freistoß für uns nicht hinter den Ball gekommen sind und dann steht es plötzlich 1:1, quasi aus dem Nichts. In der zweiten Hälfte haben wir dann aufgehört, Fussball zu spielen, es war, als hätte uns jemand den Schalter umgelegt. Rothenstadt kam besser aus der Kabine und hatte in Hälfte 2 die größeren Spielanteile. Somit hat der VfB am Ende die 3 Punkte mitgenommen, weil er es einfach mehr wollte. Man muss knallhart sagen, es wurde in der Vergangenheit klar versäumt, das Team zu entwickeln und auf den Herrenfussball einzustellen. Das ist einfach zu wenig. Ich mache da der Mannschaft in keinster Weise einen Vorwurf. Wir bleiben dabei, uns weiter zu entwickeln und blicken in die Zukunft - Potential besteht definitiv. Dass die Mannschaft in vier Wochen das nicht aufholen kann, was in den letzten Monaten nicht stattgefunden hat, ist auch klar", so die deutlichen Worte von SVK-Coach Eugenio Wild. "Die erste Halbzeit haben wir bis zum 1:1 komplett verschlafen. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir können und konnten das wirklich starke Umschaltspiel des Gegners nicht unterbinden, obwohl wir wussten, dass dies eine der Stärken von Kohlberg ist. Nach der Pause zeigte sich ein anderes Spiel: Wir haben uns auf den tiefen Platz eingestellt und Kohlberg letztlich in die Knie gezwungen", sagte Gästespielertrainer Manuel Funk. Tore: 1:0 Dominik Bredow (14.), 1:1 Julian Rost (41.), 1:2 und 1:3 (50./72.), 1:4 Julian Rost (81.), 2:4 Dominik Bredow (90.+3) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 70