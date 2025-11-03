Kreisligen: "Posching" mit faustdicker Überraschung - Aster Achterbahn

Was hat sich am vergangenen, ersten Novemberwochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Was tut sich an der Tabellenspitze? Wechsel an der Tabellenspitze! Den TSV Karpfham hat`s nämlich am 16. Spieltag nun auch erwischt: Die "Karpfen" unterlagen beim starken Tabellendritten DJK Passau West mit 1:2 und kassierten damit die erste Saionniederlage.

Was tut sich im Tabellenkeller? Dritter Sieg in Serie für den SV Hohenau! Der SVH setzte sich auch im Kellerduell gegen die SG Thyrnau/Kellberg mit 2:0 durch und klettert Schritt für Schritt aus der Abstiegszone. Auch Schönberg (2:1 vs. Egglham) und Röhrnbach (1:0 vs. Oberkreuzberg) siegen weiter. Richtig eng wird`s hingegen allmählich für die DJK Eberhardsberg. Die Borussen gingen auch beim 1:4 in Tittling erneut leer aus, kassierten die dritte Pleite in Folge und rutschen damit auf den drittletzten Tabellenplatz ab. >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Der FC Salzweg nutzte die Gunst der Stunde, zeigte gegen den SV Perlesreut eine reife Vorstellung und übernahm durch den klaren und souveränen 4:0-Heimsieg die Tabellenführung. >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Die Torjägerliste (Stand 03.11.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 16 Tore

2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 15 Tore

3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!

Kreisliga Straubing

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die SpVgg Stephansposching hat die faustdicke Überraschung geschafft! Der abgeschlagene Tabellenletzte rang dem souveränen Tabellenführer tatsächlich ein 1:1 ab. "Posching" erwischte einen Traumstart und ging schon in der zweiten Minute in Führung. Mehr als der Ausgleich gelang Osterhofen in einer umkämpften Partie nicht mehr. Im Rennen um Platz zwei gaben sich der SV Neuhausen/Offenberg (2:1 in Perkam) und der der SC Zwiesel (3:0 in Auerbach) keine Blöße.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights des Zwiesler Auswärtssieg in Auerbach!

Was tut sich im Tabellenkeller?

Ob das Aha-Erlebnis gegen das Überteam der Liga nun die erhoffte Initialzündung für Stephansposching war, oder doch nur ein Strohfeuer, das wird wohl erst das Frühjahr zeigen. Aber Fakt ist: Die Schwarzgelben haben ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben! Ansonsten herrschte am 16. Spieltag großteils Stagnation im Keller. Perkam (siehe oben!) und die DJK SB Straubing (0:4 in Langdorf) kassierten Niederlagen, einen Achtungserfolg konnte Viechtach (0:0 gegen Regen) im Landkreisduell auf der heimischen Regeninsel verbuchen.

Der Aufreger der Woche

Ja, das Wetter war bescheiden am gestrigen Sonntag. Einfach "greislig", auf gut Bayerisch. Dennoch deutete bis zur Pause wenig daraufhin, dass die Partie zwischen Oberschneiding und Haibach (Halbzeitstand 2:0) nicht fertiggespielt werden könnte. Kurz nach dem Seitenwechsel brach allerdings Schiedsrichter Michael Lindenthal zum Erstaunen aller Beteiligten das Spiel ab. Unbespielbar sei der Platz im Laufe des Spiels geworden - >>>hier geht`s zu den Hintergründen!

Die Torjägerliste (Stand 03.11.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 13 Tore

2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 12 Tore

2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 12 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht die DJK-SV Adlkofen! Der Primus ließ zuhause aber mal so gar nichts anbrennen und schickte den FC Ergolding II mit 5:0 wieder auf die Heimreise. Ein munteres Verfolgerduell sahen die Zuschauer in Neustadt an der Donau. Der heimische TSV setzte sich dabei nach zweimaligem Rückstand noch mit 4:2 gegen die SG Mallersdorf/Grafentraubach durch. Die Niederlage ist gleichbedeutend mit dem Aus im Titelrennen für die Sportgemeinschaft. 15 Punkte beträgt mittlerweile der Rückstand auf Spitzenreiter Adlkofen...

Was tut sich im Tabellenkeller?

Einen turbulenten Schlagabtauch im Keller lieferten sich der SV Ettenkofen und die DJK-TSV Ast. Den 180 Zuschauern in der "Gruam" wurde ganz sicher nicht langweilig. Kurz vor Schluss war Ettenkofen den ersehnten drei Punkten schon ganz nah, doch weit in der Nachspielzeit (90.+5) glichen die Gäste noch zum 4:4 aus. Abstiegskampf kann auch Spaß machen - zumindest dem neutralen Zuschauer...

Die Torjägerliste (Stand 03.11.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 16 Tore

2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 13 Tore

3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 12 Tore

3. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 12 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!

Kreisliga Isar-Rott