Die SpVgg Osterhofen fegt wie ein Tornado durch die Kreisliga Straubing – Foto: Mike Sigl

Kreisligen: Osterhofen, Landau und Ergoldsbach weiter makellos Was hat sich am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen getan? Verlinkte Inhalte KL Passau KL Straubing KL Donau-Laaber KL Isar-Rott

Mächtig was los war am Wochenende wieder in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben wieder den Überblick für euch.

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Spitzentrio bilden drei Teams, die nach fünf absolvierten Partien allesamt noch ungeschlagen sind. Die Pole-Position belegt der TSV Karpfham, der den SV Hohenau in einer unterhaltsamen Partie mit 6:2 in Schach hielt. Zwei Zähler hinter dem Primus liegt der FC Salzweg, der den bislang so forsch aufspielenden Neuling DJK-SV Dorfbach mit 4:2 besiegte. Auch Bezirksliga-Absteiger SV Schöfweg konnte seine Ungeschlagen-Serie verlängern und feierte gegen die DJK Passau West einen 2:0-Heimerfolg.







Der SV Schöfweg hat den Abstieg aus der Bezirksliga gut verdaut – Foto: Bernhard Enzesberger











Was tut sich im Tabellenkeller?

Die Rote Laterne leuchtet beim SV Röhrnbach, der sich im Keller- und Aufsteigerduell gegen die SG Thyrnau / Kellberg in einer wilden Partie mit einem 4:4-Remis die Punkte teilte.





Die Torjägerliste (Stand 25.08.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 6 Tore

1. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 6 Tore

2. Jonas Mautner (FC Salzweg) 5 Tore

2. Lukas Necas (SpVgg Oberkreuzberg) 5 Tore



>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!









Kreisliga Straubing



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der SC Zwiesel festigte seine Position an der Tabellenspitze, drehte das Heimspiel gegen den Perkam nach einem 2:3-Pausenrückstand und feierte am Ende einen klaren 6:3-Erfolg. Punktgleich mit den Glasstädtern ist der SV Neuhausen/Offenberg, der gegen den Neuling TSV Oberschneiding mit 2:1 die Oberhand behielt. "Heimlicher Spitzenreiter" ist die SpVgg Osterhofen. Das mit zahlreichen höherklassig erfahrenen Kickern erprobte Ensemble von Marco Dellnitz und Axel Dichtl wird den hohen Erwartungen bislang vollauf gerecht und schickte den SV Auerbach mit einer 6:1-Derbypackung nach Hause. Vier Spiele, vier Siege und 16:1 Tore sind ein klares Statement der Herzogstädter.















Was tut sich im Tabellenkeller?

Schlusslicht 1. FC Viechtach konnte erstmals punkten, die Probst-Mannen ergatterten bei der DJK-SB Straubing immerhin ein 0:0-Unentschieden. Auf der Stelle tritt der noch sieglose SV Auerbach, der bei der SpVgg Osterhofen chancenlos war.





Die Torjägerliste (Stand 25.08.)

1. Jakob Tobesch (SV Haibach) 5 Tore

1. Günther Denk (SC Zwiesel) 5 Tore

3. Dominik Hanninger (SpVgg Osterhofen) 4 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!







Niederbayern West



Kreisliga Donau Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TSV Ergoldsbach bleibt das Maß der Dinge. Die Viehbeck-Formation ließ die TSV-DJK Ast mit 4:0 abblitzen und weist somit weiter eine makellose Bilanz auf. Zwei Zähler hinter dem Primus liegt die SG Mallersdorf-Grafentraubach, die beim Bezirksliga-Absteiger FC Eintracht Landshut einen überraschend mühelosen 3:0-Sieg verbuchte.









Bärenstark performt bisher der TSV Ergoldsbach – Foto: Alfred Brumbauer















Was tut sich im Tabellenkeller?

Die Talfahrt des SV Ettenkofen hält weiter an. Nach der 1:2-Heimpleite gegen die SG Sandharlanden / Bad Gögging reagierte der Klub und trennt sich von Spielertrainer Patrick Scheibenzuber.





Die Torjägerliste (Stand 25.08.)

1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 7 Tore

2. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten / Rohr) 6 Tore

3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 5 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!









Kreisliga Isar-Rott





Was tut sich an der Tabellenspitze?

Gut, besser, FSV Landau! Auch im fünften Spiel hielten sich die Jungs von Christoph Schambeck und Max Putz schadlos und meisterten auch die hohe Auswärtshürde beim TSV Vilsbiburg. Am Ende behielten die Bergstädter knapp mit 1:0 die Oberhand. Noch ohne Niederlage, aber vier Punkte hinter dem Leader ist der FC Bonbruck-Bodenkirchen, der sich daheim gegen den DJK-SV Geratskirchen mit einem 1:1 zufrieden geben musste.









Eine regelrechte Lehrstunde erhielt der TSV-DJK Dietfurt (in weiß) beim FC Dingolfing II – Foto: Werner Kroiß