Kreisligen Inn/Salzach: Diese Entscheidungen fallen im Saisonfinale

Am Samstag steht der letzte Spieltag in den zwei Kreisligen Inn/Salzach auf dem Programm. Aufstieg, Relegation, Abstieg: Wir geben einen Überblick, welche Entscheidungen noch ausstehen.

Der SV Söchtenau (29 Punkte) und der TuS Prien (28 Punkte) haben, Stand jetzt, die besten Karten im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Der SV Tattenhausen (27 Punkte) will hingegen den Relegationsplatz auf den letzten Metern verlassen. Dazu ist das Team auf Punktverluste von Söchtenau (gegen SV Westerndorf) und Prien (gegen FC Grünthal) angewiesen. Der SV Tattenhausen muss beim SV Schloßberg zumindest ein Remis holen. Den direkten Vergleich gegen Prien hat Tattenhausen nämlich gewonnen. Will der SV auch Söchtenau überholen, muss ein Sieg bei einer Söchtenauer Niederlage her.

Kreisliga Inn/Salzach 2

Aufstieg: Tüßling/Teising hat die besten Karten

Die beste Ausgangslage im Kampf um Platz zwei hat die SG Tüßling/Teising (48 Punkte). Ein Sieg beim TuS Engelsberg und die Aufstiegsrelegation wäre sicher. Auf Rang drei lauert der TSV Reischach auf eine Niederlage der Tüßlinger. Verliert Tüßling, reicht Reischach ein Punkt zum zweiten Platz. Der TSV trifft auf den SV Mehring. Keine Chance auf Platz zwei hat der TSV Waging, weil der direkte Vergleich gegen Tüßling verloren ging. Der SV Aschau steht als Meister und Aufsteiger bereits fest.

Abstieg: Waldkraiburg droht zweiter Abstieg in Folge

In der Saison 2023/24 spielte der VfL Waldkraiburg noch in der Bezirksliga. Jetzt droht der Verein, bis in die Kreisklasse durchgereicht zu werden. Mit 31 Punkten steht der VfL auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. Waldkraiburg hat spielfrei und kann ausgerechnet am letzten Spieltag nicht mehr aktiv eingreifen. Immerhin die Relegation ist gesichert. Der SV Tacherting ist damit gerettet. Der TSV Bad Reichenhall (26 Punkte) und der FC Hammerau (29 Punkte) machen den zweiten Absteiger untereinander aus. Die Reichenhaller müssen gegen den SC Anger gewinnen und sind auf eine Niederlage des FCH beim SV Oberteisendorf angewiesen. Wegen des gewonnenen direkten Vergleichs und der besseren Tordifferenz dürften die Kurstädter dann doch in die Relegation.