Kreisligen fix: Die Einteilung von Kreisliga A bis D in Heinsberg

Der Spielausschuss des Fußballkreises Heinsberg hat die Staffeleinteilung für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. In der Kreisliga D gibt es zwei Staffeln mit nur mehr neun Teams.
Kreisliga A Heinsberg (16 Mannschaften)
Niersquelle Kuckum (Absteiger)
TuS Rheinland Dremmen
SV Brachelen
Union Schafhausen II
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
BC Oberbruch
SV Golkrath
Roland Millich
Viktoria Waldenrath-Straeten
SV Breberen
FC Germania Rurich
SC Selfkant
1. FC Heinsberg-Lieck (Aufsteiger)
FC Eintracht Kempen (Aufsteiger)
Spielverein Klinkum (Aufsteiger)
Adler Effeld (Aufsteiger)
Kreisliga B1 Heinsberg (16 Mannschaften)
Grün-Weiß Karken (Absteiger)
SG Union Würm-Lindern II
Sportfreunde Uevekoven II
Germania Kückhoven
Schwarz-Weiß Schwanenberg
Niersquelle Kuckum II
SC Wegberg
TuS Jahn Hilfarth
SV Helpenstein II
SG Holzweiler / Katzem
FC Wassenberg-Orsbeck
Viktoria Kleingladbach
FC Viktoria Doveren
FC Borussia Hückelhoven (Aufsteiger)
FC Germania Rurich II (Aufsteiger)
VfR Granterath (Aufsteiger)
Kreisliga B2 Heinsberg (16 Mannschaften)
VfR Übach-Palenberg (Absteiger)
SV Scherpenseel-Grotenrath (Absteiger)
Germania Teveren II
SG SV W.-Bocket / Braunsrath
FC Rhenania Immendorf
FC Concordia Haaren
FC Randerath Porselen
FC Wanderlust Süsterseel
FC Germania Bauchem
DJK Gillrath
VfR Unterbruch
SG Rodebachtal
BC Oberbruch II (Aufsteiger)
SVG Aphoven-Laffeld (Aufsteiger)
SG Übach-Boscheln / JFC Alsdorf (Aufsteiger)
Viktoria Waldenrath-Straeten II (Aufsteiger)
Kreisliga C1 Heinsberg (13 Mannschaften)
Spielverein Immerath (Absteiger)
STV Lövenich
Sparta Gerderath
Germania Kückhoven II
Schwarz-Weiß Schwanenberg II
SC Erkelenz II
VfR Granterath II
SV Baal
SG Holzweiler / Katzem II
FC Dynamo Erkelenz II
FC Borussia Hückelhoven II
Sportfreunde Uevekoven III (Aufsteiger)
Schwarz-Gelb Venrath (Aufsteiger)
Kreisliga C2 Heinsberg (13 Mannschaften)
VfJ Ratheim (Absteiger)
FC Concordia Birgelen (Absteiger)
TuS Rheinland Dremmen II
Blau-Weiss Kirchhoven
FC Randerath Porselen II
FC Eintracht Kempen II
SC Myhl
SV Ophoven
FSV Geilenkirchen-Hünshoven III
Union Schafhausen III (Aufsteiger)
FC Wassenberg-Orsbeck II (Aufsteiger)
Adler Effeld II (Aufsteiger)
SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath II (Aufsteiger)
Kreisliga C3 Heinsberg (13 Mannschaften)
FSV Geilenkirchen-Hünshoven II (Absteiger)
FC Concordia Haaren II
SC Selfkant II
SV Brachelen II
Rot-Weiß Frelenberg
VfR Übach-Palenberg II
SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath
SV Breberen II
FC Germania Bauchem II
DJK Gillrath II
SG Waldfeuch-Bocket-Braunsrath II (Neu)
VfJ Ratheim II (Aufsteiger)
SV Scherpenseel-Grotenrath II (Aufsteiger)
Kreisliga D1 Heinsberg (9 Mannschaften)
Niersquelle Kuckum III
SV Golkrath II
SC Wegberg II
Spielverein Klinkum II
Viktoria Kleingladbach II
Spielverein Immerath II
SG Merbeck/Wegberg
FC Viktoria Doveren II
Sparta Gerderath II
Kreisliga D2 Heinsberg (9 Mannschaften)
Grün-Weiß Karken II
Grün-Weiss Schaufenberg
1. FC Heinsberg-Lieck II
VfR Unterbruch II
SC Myhl II
FC Concordia Birgelen II
TuS Jahn Hilfarth II
Ay-Yildizspor Hückelhoven II
SV Waldfeucht-Bocket III
Kreisliga D3 Heinsberg (10 Mannschaften)
1. FC Rheinland Übach-Palenberg
FC Randerath Porselen III
SG VfL Boscheln/JFC Alsdorf II
FC Rhenania Immendorf II
SG Union Würm-Lindern III
FC Wanderlust Süsterseel II
FC Germania Bauchem III
Germania Teveren III
SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath III
Rot-Weiß Frelenberg II