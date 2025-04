Kreisligen: Fast-Meister und Bäumchen-wechsel-dich

Kreis Regensburg



Kreisliga 1



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Top-Trio ließ am vergangenen Spieltag mehr oder weniger nichts anbrennen. Damit bleibt die Ausgangslage die alte, fünf Spieltage vor Schluss. Der BSC Regensburg (50) führt das Klassement mit vier respektive fünf Zählern Vorsprung auf den Freien TuS Regensburg (46) und den SV Burgweinting (45) an, hält also weiter alle Trümpfe in der Hand. Wohl raus aus dem Aufstiegsrennen ist hingegen der SV Obertraubling (40), der durch ein mageres 1:1 beim Tabellenletzten abreißen lassen musste.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Besagtes Tabellenschlusslicht, der SV Türk Genclik Regensburg, konnte durch das achtbaren Last-Minute-Remis nach Punkten gleichziehen mit dem SV Wiesent (je 13). Für beide geht es wohl nur noch darum, sich in die Relegation zu retten. Der SpVgg Ziegetsdorf (19), dem TSV Wörth/Donau (20) und der SG Walhalla Regensburg (22) droht die Relegation. Im Direktduell lieferten Wörth und Walhalla am Sonntag ein 2:2 ab.



Die Torjägerliste (Stand 08.04.)

1. Florian Knauer (BSC) 20 Tore

2. Thomas Maier (Freier TuS) 18 Tore

2. Bastian Steffek (Sulzbach/Donau) 18 Tore





Kreisliga 2



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Eine einsame Geschichte! Auch nach der Winterpause hält der SV Töging (47) seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze. Elf Zähler liegen die zuletzt mit 5:0 siegreichen Altmühltäler voraus, da sollte nichts mehr anbrennen. Dahinter brodelt der Kampf um Relegationsplatz 2. Nach wie vor sind einige Teams in der Verlosung. Die beste Karten hat neuerdings die torhungrige SG Painten (36). Ihr hängen der TV Riedenburg (35), der TSV Beratzhausen (34) und der ATSV Pirkensee-Ponholz (34) im Nacken – wobei Painten noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Dem 1. FC Beilngries (11) droht der zweite Abstieg binnen zwei Jahren. Auch nach dem Winter bekommt man bislang keinen Fuß auf den Boden und verlor zudem das wichtige Kellerduell gegen den SV Lupburg (21). Zwischen den zweien rangiert der zuletzt glücklose TV Velburg (16). Auf dem letzten Nichtabstiegsplatz postiert, muss auch die SG Oberndorf/Matting (24) noch zittern.



Die Torjägerliste (Stand 08.04.)

1. Martin Bader (Riedenburg) 16 Tore

2. Tim Kellner (Painten) 15 Tore

2. Peter Auchter (Oberndorf/Matting) 15 Tore







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Eine dicke Überraschung setzte es am vergangenen Spieltag! Nach Monaten des Ungeschlagen-Seins verlor die SpVgg Schirmitz (42) ihr Heimspiel gegen Haidenaab 1:3. Und das hat Folgen: die Schirmitzer müssen – wegen des verlorenen direkten Vergleiches – den „Platz an der Sonne“ an den nun punktgleichen FC Tremmersdorf abtreten. Und weil neben Tremmersdorf auch der TSV Erbendorf (41) erfolgreich war, rückt das Führungsduo ultra-eng zusammen. Die Verfolger-Meute dürfte hingegen keine Chance mehr haben auf die ersten beiden Plätze.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Spannend geht's auch in puncto Klassenerhalt zu. Als Gewinner des Spieltags dürfen sich der Vorletzte SC Kirchenthumbach (20), der Schlusslicht DJK Weiden (10) durch ein 3:0 im Direktduell wohl endgültig in die Kreisklasse stößt, sowie der ebenfalls siegreiche SC Eschenbach (24) fühlen. Im Tableau hinter Eschenbach rangiert die DJK Irchenrieth (21) auf dem oberen Relegationsrang.



Die Torjägerliste (Stand 08.04.)

1. Sandro Hösl (Erbendorf) 19 Tore

2. Florian Krapf (Schirmitz) 15 Tore

3. Lukas Barthelmann (Vorbach) 13 Tore