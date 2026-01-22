Kreisligen der Region: Zugänge und Trainer-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kevin Binder ist seit jeher Teil des TSV Betzingen, war viele Jahre Co-Trainer und steht seit dem 30.09.2025 als Trainer an der Seitenlinie. Die Zusage für 2026/27 unterstreicht den gemeinsamen Weg und das Vertrauen auf beiden Seiten. Schön, dass du da bist – und bleibst!

Willkommen beim TSV Betzingen, Johannes! Nach der Winterpause dürfen wir Johannes Haile bei uns begrüßen. Er wechselt vom TSG Esslingen zu uns und ist ab sofort Teil der TSV-Familie! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und viele starke Momente auf dem Platz!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SC Michelbach/Wald

Die Reise geht weiter!

Wir freuen uns sehr euch frühzeitig mitteilen zu können, dass unser Trainerteam der 1. Mannschaft um Cheftrainer Michael Blondowski, Co-Trainer Thomas Sehr & TW-Trainer Heiko Glöckler auch in der nächsten Saison 26/27 - unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison - die hervorragende Arbeit fortsetzen wird!

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und darauf, den gemeinsamen Weg bei so einem tollen Club wie dem SCM weiter voranzutreiben. Wir bleiben bodenständig, arbeiten weiterhin hart und wollen uns weiterhin Schritt für Schritt auf und auch neben dem Platz verbessen und die gute Entwicklung fortsetzen", so Cheftrainer Michael Blondowski.

Nach diesen tollen Neuigkeiten gilt es nun den vollen Fokus auf die Rückrunde zu legen um gemeinsam unser großes Ziel zu erreichen.

Sportliche Leitung

SC Michelbach a.W. 1946 e.V.

+++

