Kreisligen der Region: Trainer bleibt und weitere Verlängerungen

Das eingespielte Duo soll die Mannschaft auch künftig mit Erfahrung, Engagement und Leidenschaft führen. Gemeinsam verfolgen sie weiterhin das Ziel, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Bereits in der vergangenen Saison zeigte sich, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft funktioniert.

Beim FV Viktoria Wasseralfingen laufen die Planungen für die Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren. Dabei setzen die Verantwortlichen im Trainerbereich auf Kontinuität. Die erste Mannschaft wird weiterhin von Jens Christ betreut, der auch in der kommenden Spielzeit als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird. Unterstützt wird er wie gewohnt von Andi Schmid, der als spielender Co-Trainer eine wichtige Rolle innerhalb des Teams einnimmt.

Auch bei der zweiten Mannschaft bleibt die Struktur bestehen. Moritz Leis bleibt Cheftrainer und wird weiterhin von Florian Hoffmann unterstützt. Die Verantwortlichen sehen darin eine stabile Grundlage für die sportliche Entwicklung. Weitere Kader- und Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Svpgg Stetten/Filder

Bei der SpVgg Stetten/Filder schreiten die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen weiter voran. Mit Emirkagan Dursun und Julian Bega haben zwei weitere Spieler ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Dursun ist ein echtes Eigengewächs und durchlief sämtliche Jugendmannschaften der SpVgg. Der vielseitige Mittelfeldspieler kann sowohl im Zentrum als auch auf den Außen eingesetzt werden und übernimmt bei Bedarf auch Aufgaben in der Defensive. Besonders seine Schnelligkeit macht ihn zu einer wichtigen Option im Spiel des Teams.

Auch Bega bleibt an Bord. Der Außenbahnspieler bringt Tempo und Durchsetzungsvermögen mit, musste zuletzt jedoch verletzungsbedingt pausieren. Der Verein zeigt sich überzeugt, dass er gestärkt zurückkehren wird und weiterhin eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann.

