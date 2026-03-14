Kreisligen der Region: Ein Zugang und weitere Verlängerung

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Laubheimer steht bereits seit mehreren Jahren im Kader der Schwarz-Blauen und geht nun in seine vierte Saison an der Kelterstraße. In bislang 62 Ligaspielen trug er bereits das Trikot des TSV Flacht. In der laufenden Spielzeit stand der Außenverteidiger sogar in jeder Partie auf dem Platz und entwickelte sich damit zu einem festen Bestandteil der Mannschaft.

Der TSV Flacht kann auch in Zukunft auf Max Laubheimer bauen. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Enz/Murr hat den Vertrag mit dem 20-jährigen Defensivspieler verlängert, der seinem Heimatverein damit treu bleibt.

Beim TSV Flacht wird Laubheimer nicht nur wegen seiner sportlichen Entwicklung geschätzt, sondern auch wegen seiner Verbundenheit zum Verein. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass der junge Spieler seinen Weg weiterhin bei den Schwarz-Blauen fortsetzt.

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SC Uhingen

Der SC Uhingen hat sich für die kommende Saison verstärkt. Der Kreisligist aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verpflichtete den 24-jährigen Außenbahnspieler Samuele Zambito für die Spielzeit 2026/27.

Mit Zambito erhält der SC Uhingen einen dynamischen Spieler für die Außenbahn, der vor allem durch Tempo, Einsatzfreude und einen starken rechten Fuß überzeugt. Als laufstarker Schienenspieler soll er dem Team zusätzliche Optionen im Offensivspiel eröffnen und der Mannschaft neue Impulse geben.

Die Verantwortlichen sehen in Zambito eine passende Ergänzung für die eigene Spielidee und versprechen sich von ihm zusätzliche Qualität im Kader.

Beim SC Uhingen zeigt man sich entsprechend erfreut über die Verpflichtung und begrüßt den Neuzugang für die kommende Spielzeit.

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