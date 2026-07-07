Kreisligen Cham/Schwandorf: So sehen die ersten Spieltage aus

Der Startschuss fällt in Untertraubenbach und Kemnath am Buchberg: Ab Freitag, den 17. Juli rollt das runde Leder wieder in den Kreisligen des Fußballkreises Cham/Schwandorf. Mittlerweile sind auch die Spielpläne festgezurrt. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist am Wochenende des 7./8. November angesetzt.
Die Kreisliga Ost und West nehmen sechs neue Mannschaften auf. Beide Bezirksliga-Absteiger, die DJK Arnschwang und die SG Chambtal, wurden natürlich in die Chamer Gruppe eingruppiert. Außerdem bereichern vier Aufsteiger das Kreisoberhaus: der FC Stamsried (Kreisliga Ost) sowie der SV Bernried, der SV Trisching und der SV Erzhäuser-Windmais (alle Kreisliga West). Wir haben jeweils die ersten vier Spieltage für Euch zusammengefasst:
1. Spieltag (17. bis 19. Juli)
FC Untertraubenbach – SpVgg Mitterdorf (Fr. 19.30 Uhr)
SG Chamerau/Chammünster – DJK Vilzing II (Sa. 16 Uhr)
SG Chambtal – SG Waldmünchen/Geigant (So. 15 Uhr)
SG Schloßberg – FC Stamsried (So. 15.15 Uhr)
SG Michelsdorf/Cham II – DJK Arnschwang (So. 15.15 Uhr)
SpVgg Willmering-Waffenbrunn – 1. FC Miltach (So. 15.15 Uhr)
SG Schönthal-Premeischl – SpVgg Eschlkam (So. 16 Uhr)
2. Spieltag (23. bis 26. Juli)
1. FC Miltach – SG Chamerau/Chammünster (Do. 19 Uhr)
SpVgg Eschlkam – SG Schloßberg (Fr. 19 Uhr)
DJK Arnschwang – FC Untertraubenbach (So. 15 Uhr)
DJK Vilzing II – SG Michelsdorf/Cham II (So. 15 Uhr)
SpVgg Mitterdorf – SG Schönthal-Premeischl (So. 15.15 Uhr)
FC Stamsried – SG Chambtal (So. 15.15 Uhr)
SG Waldmünchen/Geigant – SpVgg Willmering-Waffenbrunn (So. 15.15 Uhr)
1. Spieltag (17. bis 19. Juli)
SV Kemnath a. B. – 1. FC Schmidgaden (Fr. 18 Uhr)
DJK Dürnsricht-Wolfring – TSV Detag Wernberg (Sa. 16 Uhr)
SV Bernried – SV Trisching (Sa. 17 Uhr)
SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – SV Haselbach (Sa. 18.30 Uhr)
FC OVI-Teunz – TSV Stulln (So. 15.15 Uhr)
SC Katzdorf – SG Silbersee 08 c
SV Diendorf – SV Erzhäuser-Windmais (So. 15.15 Uhr)
2. Spieltag (24. bis 26. Juli)
SV Trisching – SC Katzdorf (Fr. 18.30 Uhr)
SV Haselbach – DJK Dürnsricht-Wolfring (Sa. 16.15 Uhr)
TSV Detag Wernberg – SV Diendorf (Sa. 18 Uhr)
SV Erzhäuser-Windmais – SV Bernried (So. 15.15 Uhr)
SG Silbersee 08 – SV Kemnath a. B. (So. 15.15 Uhr)
1. FC Schmidgaden – FC OVI-Teunz (So. 15.15 Uhr)
TSV Stulln – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (So. 15.15 Uhr)
3. Spieltag (31. Juli bis 2. August)
DJK Dürnsricht-Wolfring – SV Diendorf (Fr. 19 Uhr)
SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schmidgaden (Sa. 15 Uhr)
FC OVI-Teunz – SG Silbersee 08 (So. 15.15 Uhr)
SV Kemnath a. B. – SV Trisching (So. 15.15 Uhr)
SC Katzdorf – SV Erzhäuser-Windmais (So. 15.15 Uhr)
SV Bernried – TSV Detag Wernberg (So. 15.15 Uhr)
SV Haselbach – TSV Stulln (So. 15.15 Uhr)
4. Spieltag (9. August)
SV Erzhäuser-Windmais – SV Kemnath a. B. (Fr. 19 Uhr)
TSV Stulln – DJK Dürnsricht-Wolfring (Sa. 16 Uhr)
SG Silbersee 08 – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (Sa. 18 Uhr)
TSV Detag Wernberg – SC Katzdorf (Sa. 18 Uhr)
SV Trisching – FC OVI-Teunz (So. 15.15 Uhr)
1. FC Schmidgaden – SV Haselbach (So. 15.15 Uhr)
SV Diendorf – SV Bernried (So. 15.15 Uhr)