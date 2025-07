Kreisligen Cham/Schwandorf: Die Spielpläne sind da

Die weiteren Spielpläne werden laut Held zeitnah zur Verfügung gestellt. Im Spielkreis Amberg/Weiden werden die endgültigen Spielpläne am heutigen Freitag (18 Uhr) auf der Homepage des Bayerischen Fußball-Verbands veröffentlicht.





Kreisliga Ost



1. Spieltag (18. bis 20. Juli)

FC Ränkam – 1. FC Miltach (Fr. 19 Uhr)

FC Untertraubenbach – SG Michelsdorf / Cham II (Fr. 20 Uhr)

SG Waldmünchen/Geigant – SG Zandt I/Vilzing II (Sa. 16.15 Uhr)

1. FC Rötz – SpVgg Mitterdorf (Sa. 17 Uhr)

1. SG Regental – FC Chamerau (So. 15.15 Uhr)

SG Schloßberg – SpVgg Eschlkam (So. 15.15 Uhr)

SG Schönthal-Premeischl – SpVgg Willmering-Waffenbrunn (So. 16 Uhr)



2. Spieltag (25. bis 27. Juli)

1. FC Rötz – SG Schönthal-Premeischl (Fr. 19 Uhr)

FC Chamerau – SG Waldmünchen/Geigant (Fr. 20 Uhr)

SpVgg Eschlkam – 1. SG Regental (Sa. 17 Uhr)

FC Untertraubenbach – SG Zandt I/Vilzing II (So. 15.15 Uhr)

SG Michelsdorf / Cham II – 1. FC Miltach (So. 15.15 Uhr)

FC Ränkam – SpVgg Mitterdorf (So. 15.15 Uhr)

SpVgg Willmering-Waffenbrunn – SG Schloßberg (So. 15.15 Uhr)



3. Spieltag (2./3. August)

1. FC Miltach – SG Zandt I/Vilzing II (Sa. 17 Uhr)

FC Untertraubenbach – FC Chamerau (So. 15.15 Uhr)

SG Waldmünchen/Geigant – SpVgg Eschlkam (So. 15.15 Uhr)

1. SG Regental – SpVgg Willmering-Waffenbrunn (So. 15.15 Uhr)

1. FC Rötz – FC Ränkam (So. 15.15 Uhr)

SpVgg Mitterdorf – SG Michelsdorf / Cham II (So. 15.15 Uhr)

SG Schönthal-Premeischl – SG Schloßberg (So. 16 Uhr



Kreisliga West



1. Spieltag (18. bis 20. Juli)

SV Kemnath a. B. – 1.FC Schmidgaden (Fr. 18.30 Uhr)

TV Nabburg – SV Diendorf (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Detag Wernberg – FC OVI-Teunz (Fr. 19 Uhr)

SV Haselbach – DJK Dürnsricht-Wolfring (So. 15.15 Uhr)

SG Silbersee 08 – TSV Dieterskirchen (So. 15.15 Uhr)

SC Katzdorf – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (So. 15.15 Uhr)

TSV Stulln – TSV Nittenau (So. 16 Uhr)



2. Spieltag (26./27. Juli)

TSV Nittenau – TV Nabburg (Sa. 16 Uhr)

DJK Dürnsricht-Wolfring – SV Kemnath a. B. (Sa. 16 Uhr)

TSV Detag Wernberg – TSV Stulln (Sa. 18 Uhr)

SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – FC OVI-Teunz (So. 15 Uhr)

TSV Dieterskirchen – SV Haselbach (So. 15.15 Uhr)

1.FC Schmidgaden – SC Katzdorf (So. 15.15 Uhr)

SV Diendorf – SG Silbersee e.V. (So. 15.30 Uhr)



3. Spieltag (1. bis 3. August)

FC OVI-Teunz – TSV Stulln (Fr. 18.30 Uhr)

SV Kemnath a. B. – TSV Dieterskirchen (So. 15.15 Uhr)

SG Silbersee 08 – TSV Nittenau (So. 15.15 Uhr)

TV Nabburg – TSV Detag Wernberg (So. 15.15 Uhr)

1.FC Schmidgaden – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (So. 15.15 Uhr)

SC Katzdorf – DJK Dürnsricht-Wolfring (So. 15.15 Uhr)

SV Haselbach – SV Diendorf (So. 16 Uhr)



