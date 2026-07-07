Kreisligen Cham / Schwandorf: So sehen die ersten Spieltage aus Partien in Untertraubenbach und Kemnath am Buchberg eröffnen die Spielzeit 2026/27 von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der Lokalschlager SV Schwandorf-Ettmannsdorf II gegen SV Haselbach steigt bereits am 1. Spieltag. – Foto: Thomas Schneider

Der Startschuss fällt in Untertraubenbach und Kemnath am Buchberg: Ab Freitag, den 17. Juli rollt das runde Leder wieder in den Kreisligen des Fußballkreises Cham/Schwandorf. Mittlerweile sind auch die Spielpläne festgezurrt. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist am Wochenende des 7./8. November angesetzt.



Die Kreisliga Ost und West nehmen sechs neue Mannschaften auf. Beide Bezirksliga-Absteiger, die DJK Arnschwang und die SG Chambtal, wurden natürlich in die Chamer Gruppe eingruppiert. Außerdem bereichern vier Aufsteiger das Kreisoberhaus: der FC Stamsried (Kreisliga Ost) sowie der SV Bernried, der SV Trisching und der SV Erzhäuser-Windmais (alle Kreisliga West). Wir haben jeweils die ersten vier Spieltage für Euch zusammengefasst:

Kreisliga Ost 1. Spieltag (17. bis 19. Juli)

FC Untertraubenbach – SpVgg Mitterdorf (Fr. 19.30 Uhr)

SG Chamerau/Chammünster – DJK Vilzing II (Sa. 16 Uhr)

SG Chambtal – SG Waldmünchen/Geigant (So. 15 Uhr)

SG Schloßberg – FC Stamsried (So. 15.15 Uhr)

SG Michelsdorf/Cham II – DJK Arnschwang (So. 15.15 Uhr)

SpVgg Willmering-Waffenbrunn – 1. FC Miltach (So. 15.15 Uhr)

SG Schönthal-Premeischl – SpVgg Eschlkam (So. 16 Uhr)



2. Spieltag (23. bis 26. Juli)

1. FC Miltach – SG Chamerau/Chammünster (Do. 19 Uhr)

SpVgg Eschlkam – SG Schloßberg (Fr. 19 Uhr)

DJK Arnschwang – FC Untertraubenbach (So. 15 Uhr)

DJK Vilzing II – SG Michelsdorf/Cham II (So. 15 Uhr)

SpVgg Mitterdorf – SG Schönthal-Premeischl (So. 15.15 Uhr)

FC Stamsried – SG Chambtal (So. 15.15 Uhr)

SG Waldmünchen/Geigant – SpVgg Willmering-Waffenbrunn (So. 15.15 Uhr)





3. Spieltag (31. Juli bis 2. August)

SG Chambtal – SpVgg Eschlkam (Fr. 19.15 Uhr)

1. FC Miltach – SG Waldmünchen/Geigant (Sa. 17 Uhr)

SG Chamerau/Chammünster – SG Michelsdorf/Cham II (Sa. 19.30 Uhr)

SG Schloßberg – SpVgg Mitterdorf (So. 15.15 Uhr)

SpVgg Willmering-Waffenbrunn – FC Stamsried (So. 15.15 Uhr)

SG Schönthal-Premeischl – DJK Arnschwang (So. 16 Uhr)

FC Untertraubenbach – DJK Vilzing II (So. 16.15 Uhr)



4. Spieltag (7. bis 9. August)

DJK Arnschwang – SG Schloßberg (Fr. 20 Uhr)

SpVgg Eschlkam – SpVgg Willmering-Waffenbrunn (Sa. 17 Uhr)

DJK Vilzing II – SG Schönthal-Premeischl (So. 15 Uhr)

SpVgg Mitterdorf – SG Chambtal (So. 15.15 Uhr)

FC Stamsried – 1. FC Miltach (So. 15.15 Uhr)

SG Waldmünchen/Geigant – SG Chamerau/Chammünster (So. 15.15 Uhr)

SG Michelsdorf/Cham II – FC Untertraubenbach (So. 15.15 Uhr)



