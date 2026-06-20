Kreisligen Amberg/Weiden: So sehen die ersten Spieltage aus Die vorläufigen Spielpläne sind fix +++ Offizielle Saisoneröffnung ist am Freitag, 24. Juli mit einer Partie in der Garnisonsstadt Grafenwöhr von Werner Schaupert · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der eine ganze Kreisklassen-Saison ungeschlagen gebliebene Aufsteiger FC Dießfurt (in Rot) wird zum Saisonauftakt in Tremmersdorf gleich auf Herz und Nieren geprüft. – Foto: Dagmar Nachtigall

Am Wochenende des 24. bis 26. Juli ist für die Kicker der Vereine im Spielkreis Amberg/Weiden die ungeliebte und schweißtreibende Vorbereitungszeit zu Ende. Alle brennen dann darauf, dass es endlich losgeht. Es gilt für alle Teams, die sich in den Starterfeldern von der Kreisliga bis hinab in die B-Klasse befinden, auf den Punkt topfit zu sein, um den Auftakt in die Spielzeit 2026/27 erfolgreich zu gestalten. Kreisspielleiter Albert Kellner hat mittlerweile die vorläufigen – Spielpläne für die beiden Kreisligen Nord und Süd veröffentlicht. Der Startschuss für die neue Saison fällt am Freitag, 24. Juli, wenn im Grafenwöhrer Sportpark die gastgebende Sportvereinigung und der Gast aus dem 20 Kilometer entfernten Vorbach in einem Match der Nordstaffel die Klingen kreuzen. Da diese Partie in der zurückliegenden Saison sehr umkämpft und eng war (3:2 in Grafenwöhr, 0:0 in Vorbach), verspricht das Eröffnungsspiel einiges an Spannung.

Seine Fortsetzung findet die Runde 1 der Kreisliga Nord dann am Sonntag, 26. Juli, an dem die restlichen sechs Partien ausgetragen werden. Dabei ist man gespannt, wie sich die drei Aufsteiger TSV Pleystein (in Haidenaab), SV Altenstadt/WN (in Eschenbach) und FC Dießfurt (in Tremmersdorf) in neuer Umgebung aus der Affäre ziehen. Ligawechsler FC Weiden-Ost II steht im Match gegen den TSV Erbendorf gleich vor einer großen Herausforderung.



Ab Samstag, 25. Juli, rollt auch in der Kreisliga Süd der Ball mit gleich vier Partien. Gespannt darf man dabei auf die Premiere des Aufsteigers DJK Ensdorf sein, vor dem sich mit dem TSV Königstein gleich eine hohe Mauer aufbaut. Der zweite Liganewcomer, die SG Traßlberg/Poppenricht, hat tags darauf den Ligawechsler VfB Rothenstadt zu Gast. Schließlich wird interessant sein, wie sich Bezirksliga-Absteiger SpVgg Schirmitz nach doch großem personellen Aderlass bei seinem ersten Auftritt eine Etage tiefer im Vilstal beim letztjährigen Tabellendritten 1. FC Rieden präsentiert.





Kreisliga Nord Das Programm der ersten drei Spieltage in den Kreisligen Nord und Süd auf einen Blick: 1. Spieltag: Freitag, 24. Juli, 18.45 Uhr: SV Grafenwöhr – FC Vorbach. Sonntag, 26. Juli, 15.15 Uhr: FC Weiden-Ost II – TSV Erbendorf, SpVgg Trabitz – SV Kulmain, ASV Haidenaab – TSV Pleystein, SC Eschenbach – SV Altenstadt/WN, TSV Reuth – TSV Eslarn. 17 Uhr: FC Tremmersdorf – FC Dießfurt



