Kreisligen: Adlkofen & Osterhofen können Meistersekt kaltstellen! Was war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Sieg im Spitzenspiel! Adlkofen wird Meister werden in der Kreisliga Donau-Laaber - die Frage ist nur noch wann. – Foto: Alfred Brumbauer

Die vier niederbayerischen Kreisligen sind zurück aus der Winterpause! Was war am vergangenen Wochenende geboten? Wir haben wieder die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Spitzenduo hatte ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, doch sowohl der FC Salzweg als auch der TSV Karpfam lösten ihre Auftakt-Auswärtsaufgaben erfolgreich. Salzweg setzte sich in Dorfbach mit 2:0 durch, mit dem gleichen Ergebnis waren die "Karpfen" in Hohenau erfolgreich. Nichts Neues also auch im Jahr 2026: Salzweg und Karpfham liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Der FC Salzweg hat die Hürde Dorfbach erfolgreich genommen. – Foto: Robert Geisler





Was tut sich im Tabellenkeller?

Big Points für die SG Thyrnau/Kellberg, die das Kellerduell gegen den SV Röhrnbach mit 2:1 für sich entscheiden konnte und damit den Kontakt zu den Relegationsplätzen und auch ans rettende Ufer hergestellt hat. Einen enttäuschenden Auftakt erlebte der TSV Schönberg im zweiten Kellerkracher dieses Spieltags. Zuhause unterlagen die Schönberger der DJK Eberhardsberg nach torloser erster Hälfte noch deutlich mit 0:4. Während die Borussen kräftig durchpusten können und auf einen Nichtabstiegsplatz klettern, verpasste es der TSV, sich ins Mittelfeld abzusetzen.





Big Points im Tabellenkeller für die SG Thyrnau/Kellberg im Duell mit dem SV Röhrnbach. – Foto: Robert Geisler

Spielentscheidende Szene in Auerbach: Edrisa Lubega verwandelt in der Anfangsphase einen Elfmeter uns sichert Osterhofen damit drei Punkte. – Foto: Harry Rindler

Weil die Verfolger aus Neuhausen (2:3 in Oberschneiding) und Zwiesel (2:3 in Perkam) überraschend patzten, hat Osterhofen nun zehn Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und kann sich auf dem Weg zum Titel nur noch selbst im Weg stehen.

Einen Rückschlag um Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz musste der SV Neuhausen (dunkle Trikots) in Oberschneiding hinnehmen. – Foto: Tom Arnold





Was tut sich im Tabellenkeller?

Keinen Sieger gab`s in der Partie zwischen dem SV Winzer und der SpVgg Stephansposching (1:1). Das Remis hilft keinem wirklich weiter: Winzer verpasste es, mit einem Heimsieg vier Punkte zwischen sich und die Abstiegszone zu legen. Die Gäste bleiben hingegen mit deutlichem Rückstand am Tabellenende. Im zweiten Kellerduell des Tages auf der Viechtacher Regeninsel freuten sich die Hausherren vor 250 Zuschauern über einen knappen 1:0-Sieg gegen die DJK SB Straubing.



Das meistbesuchte Spiel

FC Langdorf - TSV Lindberg 2:2 - Zuschauer: 350 Was tut sich im Tabellenkeller?Keinen Sieger gab`s in der Partie zwischen dem SV Winzer und der SpVgg Stephansposching (1:1). Das Remis hilft keinem wirklich weiter: Winzer verpasste es, mit einem Heimsieg vier Punkte zwischen sich und die Abstiegszone zu legen. Die Gäste bleiben hingegen mit deutlichem Rückstand am Tabellenende. Im zweiten Kellerduell des Tages auf der Viechtacher Regeninsel freuten sich die Hausherren vor 250 Zuschauern über einen knappen 1:0-Sieg gegen die DJK SB Straubing.Das meistbesuchte Spiel Die Torjägerliste (Stand 23.03.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 15 Tore

3 Akteure haben 13 Tore auf dem Konto

Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Tim Kammerl (SV Neuhausen/Offenberg), Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Adlkofen hat zum Auftakt das Spitzenspiel gegen den TSV Neustadt/Donau mit 1:0 für sich entschieden - und damit auch die Meisterschaft! Bei 14 Punkten Vorsprung kann die Treimer-Elf den Meistersekt kaltstellen.



Der große Sieger im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz heißt an diesem Wochenende: FC Eintracht Landshut! Die Elf von Coach Mario Bjelobrk setzte sich im Verfolgerduell überraschend deutlich mit 3:0 bei der SG Mallersdorf/Grafentraubach durch und ist nun wieder mittendrin in der Verlosung. Auch, weil der TSV Ergoldsbach einen Fehlstart in Ast hinlegte und 0:3 verlor.

Die Aster übersprangen übberaschend deutlich die Hürde Ergoldsbach. – Foto: Elena Alzinger





Was tut sich im Tabellenkeller?

Ast sorgte für das Ausrufezeichen des Spieltags (siehe oben!). Alles besser werden sollte im neuen Jahr eigentlich für den SV Ettenkofen, doch bei der SG Sandharlanden/Gögging setzte es eine 0:1-Auftaktniederlage. Der SVE bleibt auf einem Abstiegsplatz! Einen Horrorstart ins neue Jahr legte die SG Ihrlerstein/Essing hin und wurde beim FC Ergolding II mit 0:6 abgewatscht.



Das meistbesuchte Spiel

FC Hohenthann - SG Offenstetten/Rohr 1:2 - Zuschauer: 200

DJK TSV Ast - TSV Ergoldsbach 3:0 - Zuschauer: 200 Was tut sich im Tabellenkeller?Ast sorgte für das Ausrufezeichen des Spieltags (siehe oben!). Alles besser werden sollte im neuen Jahr eigentlich für den SV Ettenkofen, doch bei der SG Sandharlanden/Gögging setzte es eine 0:1-Auftaktniederlage. Der SVE bleibt auf einem Abstiegsplatz! Einen Horrorstart ins neue Jahr legte die SG Ihrlerstein/Essing hin und wurde beim FC Ergolding II mit 0:6 abgewatscht.Das meistbesuchte Spiel Die Torjägerliste (Stand 23.03.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 16 Tore

2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 14 Tore

3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 13 Tore

3. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Ein Auftaktwochenende wie gemalt für den FSV Landau! Die Bergstädter trotzte einigen Widerständen gegen den TSV Vilsbiburg und drehten einen Halbzeitrückstand noch in einen 2:1-Heimsieg! Weil Verfolger Wittibreut bei der SG Johannesbrunn-Binabiburg mit 1:2 verlor, ist nun der FC Dingolfing II Tabellenzweiter nach dem 1:0-Erfolg in Dietfurt. Heißt im Umkehrschluss: Landau führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung unangefochten an.

Spiel gedreht! Auftaktsieg für den FSV Landau in der Kreisliga Isar-Rott. – Foto: Charly Becherer