Kreisligen: Adlkofen & Osterhofen können Meistersekt kaltstellen!

Die vier niederbayerischen Kreisligen sind zurück aus der Winterpause! Was war am vergangenen Wochenende geboten? Wir haben wieder die Übersicht für euch:
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Das Spitzenduo hatte ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, doch sowohl der FC Salzweg als auch der TSV Karpfam lösten ihre Auftakt-Auswärtsaufgaben erfolgreich. Salzweg setzte sich in Dorfbach mit 2:0 durch, mit dem gleichen Ergebnis waren die "Karpfen" in Hohenau erfolgreich. Nichts Neues also auch im Jahr 2026: Salzweg und Karpfham liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Das meistbesuchte Spiel
DJK-SV Dorfbach - FC Salzweg 0:2 - Zuschauer: 250
Die Torjägerliste (Stand 23.03.)
1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 16 Tore
2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 15 Tore
3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Dank eines verwandelten Elfmeters durch Edrisa Lubega in der Anfangsphase der Partie setzte sich die SpVgg Osterhofen knapp mit 1:0 beim SV Auerbach durch.
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Weil die Verfolger aus Neuhausen (2:3 in Oberschneiding) und Zwiesel (2:3 in Perkam) überraschend patzten, hat Osterhofen nun zehn Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und kann sich auf dem Weg zum Titel nur noch selbst im Weg stehen.
Die Torjägerliste (Stand 23.03.)
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 15 Tore
3 Akteure haben 13 Tore auf dem Konto
Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Tim Kammerl (SV Neuhausen/Offenberg), Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen)
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Adlkofen hat zum Auftakt das Spitzenspiel gegen den TSV Neustadt/Donau mit 1:0 für sich entschieden - und damit auch die Meisterschaft! Bei 14 Punkten Vorsprung kann die Treimer-Elf den Meistersekt kaltstellen.
Der große Sieger im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz heißt an diesem Wochenende: FC Eintracht Landshut! Die Elf von Coach Mario Bjelobrk setzte sich im Verfolgerduell überraschend deutlich mit 3:0 bei der SG Mallersdorf/Grafentraubach durch und ist nun wieder mittendrin in der Verlosung. Auch, weil der TSV Ergoldsbach einen Fehlstart in Ast hinlegte und 0:3 verlor.
Die Torjägerliste (Stand 23.03.)
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 16 Tore
2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 14 Tore
3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 13 Tore
3. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 13 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Ein Auftaktwochenende wie gemalt für den FSV Landau! Die Bergstädter trotzte einigen Widerständen gegen den TSV Vilsbiburg und drehten einen Halbzeitrückstand noch in einen 2:1-Heimsieg! Weil Verfolger Wittibreut bei der SG Johannesbrunn-Binabiburg mit 1:2 verlor, ist nun der FC Dingolfing II Tabellenzweiter nach dem 1:0-Erfolg in Dietfurt. Heißt im Umkehrschluss: Landau führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung unangefochten an.
Die Torjägerliste (Stand 23.03.)
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 16 Tore
2. Andreas Surner (TSV Ulbering) 12 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 12 Tore
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