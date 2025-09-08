Die SG Mallersdorf-Grafentraubach trumpfte beim TSV Ergoldsbach groß auf – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisligen: 560 Fans sehen Mallersdorfer Topspiel-Sieg Pilsting trotzt Landau im Derby vor 400 Zuschauern Remis ab +++ Osterhofen weiterhin mit weißer Weste Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Passau KL Straubing KL Donau-Laaber KL Isar-Rott

Mächtig was los war am Wochenende wieder in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben wieder den Überblick für euch.

Niederbayern Ost



Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TSV Karpfham und der FC Salzweg setzen sich bereits etwas vom restlichen Feld ab. Die Völdl-Mannen feierten gegen die SG Thyrnau / Kellberg ein ungefährdetes 3:0, während die Blöchl-Truppe mit der DJK Passau West wesentlich mehr Mühe hatte, aber sich mit 2:1 durchsetzte.













Was tut sich im Tabellenkeller?

Die Rote Laterne leuchtet weiter bei der SG Thyrnau / Kellberg. Den zweiten direkten Abstiegsplatz belegt der SV Hohenau, der sich im Landkreisduell beim SV Schöfweg unglücklich mit 2:3 geschlagen geben müsste.







Die Torjägerliste (Stand 08.09.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 9 Tore

2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 7 Tore

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 6 Tore

3. Lukas Necas (SpVgg Oberkreuzberg) 6 Tore



>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!









Ruhe bewahren lautet die Devise beim 1. FC Viechtach um Chefanweiser Michael Probst – Foto: Thomas Gierl







Kreisliga Straubing





Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die SpVgg Osterhofen fegt wie ein Tornado durch die Kreisliga Straubing. Sieben Spiele, sieben Siege und 32:1 Tore. Die Zwischenbilanz der Herzogstädter ist herausragend und nach zwei sportlich sehr schwierigen Jahren - nach dem Abstieg aus der Landesliga konnte auch die Bezirksliga nicht gehalten werden - geht es bei den Grün-Weißen wieder aufwärts. Der SV Perkam wurde mit einer 6:0-Packung nach Hause geschickt. Noch in Reichweite des Spitzenreiters sind der SC Zwiesel, der gegen den TSV Oberschneiding einen glücklichen 2:1-Heimerfolg verzeichnete und der SV Neuhausen/Offenberg, der beim SV Haibach mit einem 6:2-Sieg ein echtes Statement ablieferte.













Was tut sich im Tabellenkeller?

Schlusslicht 1. FC Viechtach kommt einfach nicht auf die Beine. Ersatzgeschwächt kamen die Mannen von der Regeninsel beim Landkreiskontrahenten TSV Lindberg mit 0:6 unter die Räder. Am Sonntag kommt nun ausgerechnet Leader SpVgg Osterhofen zum früheren Viertligisten.







Die Torjägerliste (Stand 08.09.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 7 Tore

2. Tim Kammerl (SV Neuhausen/Offenberg), Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Tobias Lemberger (SpVgg Osterhofen), Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) und Jakob Tobesch (SV Haibach) haben alle bislang 6 Einschüsse zu Buche stehen.

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!







Was tut sich an der Tabellenspitze?Die SpVgg Osterhofen fegt wie ein Tornado durch die Kreisliga Straubing. Sieben Spiele, sieben Siege und 32:1 Tore. Die Zwischenbilanz der Herzogstädter ist herausragend und nach zwei sportlich sehr schwierigen Jahren - nach dem Abstieg aus der Landesliga konnte auch die Bezirksliga nicht gehalten werden - geht es bei den Grün-Weißen wieder aufwärts. Der SV Perkam wurde mit einer 6:0-Packung nach Hause geschickt. Noch in Reichweite des Spitzenreiters sind der SC Zwiesel, der gegen den TSV Oberschneiding einen glücklichen 2:1-Heimerfolg verzeichnete und der SV Neuhausen/Offenberg, der beim SV Haibach mit einem 6:2-Sieg ein echtes Statement ablieferte.Was tut sich im Tabellenkeller?Schlusslicht 1. FC Viechtach kommt einfach nicht auf die Beine. Ersatzgeschwächt kamen die Mannen von der Regeninsel beim Landkreiskontrahenten TSV Lindberg mit 0:6 unter die Räder. Am Sonntag kommt nun ausgerechnet Leader SpVgg Osterhofen zum früheren Viertligisten.Die Torjägerliste (Stand 08.09.)1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 7 Tore2. Tim Kammerl (SV Neuhausen/Offenberg), Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Tobias Lemberger (SpVgg Osterhofen), Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) und Jakob Tobesch (SV Haibach) haben alle bislang 6 Einschüsse zu Buche stehen.







Niederbayern West





Kreisliga Donau Laaber





Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die SG Mallersdorf-Grafentraubach ist der große Gewinner des 7. Spieltags. Vor 560 Zuschauern setzte sich der amtierende Vizemeister im Topspiel beim TSV Ergoldsbach vor tollen Kulisse von 560 Zuschauern souverän mit 4:1 durch und hat somit die Pole-Position übernommen. Daffner, Fischer & Co. profitierten dabei von der überraschenden 1:3-Niederlage des DJK-SV Adlkofen, der beim SV Ettenkofen mit 1:3 den Kürzeren zog.







Was tut sich im Tabellenkeller?

Aufatmen beim SV Ettenkofen! Durch den ersten Saisonsieg sind die Tabellenvordermänner für das Schlusslicht wieder in Sichtweite.





Die Torjägerliste (Stand 08.09.)

Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen), Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) und Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten / Rohr) liegen gemeinsam mit je 7 erzielten Toren auf Platz 1!

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!









Der TSV Pilsting (in schwarz) luchste dem FSV Landau einen Teilerfolg ab – Foto: Charly Becherer