Kreisligen: 520 Fans in Ettenkofen - Hofkirchen & Bischofsmais jubeln

Last-Minute-Sieg im Derby vor 520 Fans für den SV Ettenkofen. – Foto: Lukas Ziegler

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen los? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Schön war`s nicht unbedingt, aber Spitzenreiter Hofkirchen hat seine Hausaufgabe gegen Schönberg erfüllt, zum Ende wurde es mit 3:0 sogar noch recht deutlich. Was die Hofkirchner nach der zähen Angelegenheit gleich nochmal hat jubeln lassen: Durch die Bank patzten sämtliche Verfolger!

Die DJK Eberhardsberg hatte beim 1:4 in Tiefenbach nichts zu bestellen (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!), der SV Schalding II enttäuschte bei der 0:1-Niederlage in Tittling und Salzweg musste nach drei sehenswerten Treffern der Perlesreuter ebenfalls mit 2:3 den Platz als Verlierer verlassen. Besser konnte es für Hofkirchen wahrlich nicht laufen!

Der FC Tittling überraschte gegen den SV Schalding II. – Foto: Peter Solek





Was tut sich im Tabellenkeller?

Wie bereits erwähnt, konnten der FC Tiefenbach DJK und der FC Tittling Ausrufezeichen setzen und feierten Siege gegen Topteams. Keinen Sieger gab`s im Direktduell zwischen dem FC Vilshofen und der DJK Straßkirchen. Das 1:1 im Klaus-Augenthaler-Stadion hilft auch keinem richtig weiter.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Die Torjägerliste (Stand 07.04.)

1. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore

2. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 18 Tore

3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!



Das war eine Ansage! Der SV Bischofsmais hat sich im Spitzenspiel der Kreisliga Straubing deutlich durchgesetzt. Die Bayerwäldler schossen vor 250 Zuschauern an der Plattlinger Rennbahn einen 5:2-Sieg heraus.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Eine Demonstration der Stärke lieferte der SV Bischofsmais in Plattling ab. – Foto: Harry Rindler





Beim Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz dürften sich die Bischofsmaiser zudem ins Fäustchen gelacht haben: Der SC Zwiesel ging beim SV Neuhausen/Offenberg mit 1:4 baden und der SV Auerbach verlor zuhause vor 340 Fans überraschend mit 0:2 gegen den SV Winzer.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Neben dem SV Winzer (siehe oben) waren im Tabellenkeller die DJK Neßlbach und der SV Perkam die großen Gewinner. Neßlbach hielt zuhause den direkten Konkurrenten aus Schwarzach mit 1:0 in Schach und hat sich ein wenig Luft verschaffen können. Die Hoffnung lebt wieder beim SV Perkam nach dem 2:0-Auswärtssieg in Kirchberg.



Die Torjägerliste (Stand 07.04.)

1.Matej Stefl (SV Bischofsmais) 17 Tore

2. Sebastian Ebner (SV Bischofsmais) 15 Tore

3. Petr Prucha (SV Bischofsmais) 14 Tore

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Bäumchen wechsel dich! Erneuter Führungswechsel in der Kreisliga Donau-Laaber: Weil der SV Sallach auch im zweiten Heimspiel nach der Winterpause nicht über ein 0:0 gegen den TSV Abensberg nicht hinausgekommen ist, hat der FC Leibersdorf durch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg in Niederleierndorf wieder die Tabellenspitze übernommen.

Das Highlight des Spieltags war aber freilich das Derby zwischen dem SV Ettenkofen und der SG Mallersdorf/Grafentraubach. Sensationelle 520 Zuschauer wollten sich am Samstagnachmittag den Schlager in der "Gruam" nicht entgehen lassen und sahen nach einem Doppelpack von Matchwinner Daniel Dollmann einen Last-Minute-Sieg der Hausherren, die damit noch nach oben schielen dürfen.

Großer Andrang: In Ettenkofen wurden die guten Plätze knapp. – Foto: Lukas Ziegler





Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG WiBiKi war in Neutstadt/Donau drauf und dran, den dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause einzufahren. Die Spielgemeinschaft aus Wildenberg, Biburg und Kichdorf führte bis in die Nachspielzeit mit 2:1, ehe die Hausherren vom Punkt doch noch der Ausgleich gelang (90.+3). Dennoch: Sieben Zähler aus den ersten drei Partien - die SG WiBiKi tritt im Frühjahr wie verwandelt auf!



Die Torjägerliste (Stand 07.04.)

1. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 18 Tore

2. Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach)15 Tore

3. Aron Aunkofer (TSV Abensberg) 12 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!



Es spitzt sich zu! Tabellenführer TV Geisenhausen musste sich dieses Mal zuhause mit einem 0:0 gegen den TSV Gangkofen begnügen. Tags zuvor hatte der SV Hebertsfelden bereits einen ungefährdeten 3:0-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten SC Aufhausen eingefahren und ist dadurch mit Geisenhausen in der Tabelle gleichgezogen. Beide haben nun 43 Punkte auf dem Konto.

Der SV Hebertsfelden hat sich klar mit 3:0 gegen den SC Aufhausen durchgesetzt. – Foto: Thomas Martner